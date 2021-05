Se billedserie Hotel- og Konferececenter Kollekolle byder de første gæster velkommen mandag morgen, men først den 6. maj vil der blive åbnet i større omfang. Dog vil der fortsat være restriktioner på størrelsen af selskaber. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Kollekolle genåbner med nyt logo

Furesø - 04. maj 2021 kl. 06:44 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det debatteres fortsat om navnet Kollekolle betyder »varme eller kolde hytter«.

Men en ting er sikkert. Når gæsterne i løbet af denne uge vender tilbage til Hotel- og Konference Kollekolles 77 værelser beliggende midt i noget af den skønneste natur, vil de blive mødt med varme, glæde og store smil.

- Vi glæder os så meget til, at gæsterne kommer tilbage. Mandag kom der 20 gæster, men først når forsamlingsforbuddet hæves den 6. maj, vil vi for alvor kunne give den gas, fortæller Berit K. Leth, direktør for Kollekolle siden 2006.

Tyrestationen Kollekolle blev i 1972 til Landbrugets Konferencecenter, men i starten af 1990´erne blev der åbnet for alle konferencer og selskaber. I dag kommer gæsterme fra hele Sjælland.

- I hverdagene er vi konferencecenter, men i weekenden har vi travlt med selskaber. Vi oplever hele tiden at få bookinger fra mennesker, der har været med til et selskab og nu ønsker, at holde deres egen bryllupsfest eller konfirmation på Kollekolle, forklarer Berit K. Leth.

Genåbningen sker under kontrollerede forhold.

- Man skal ikke kunne sætte en finger på noget som helst herude. Gæsternes sikkerhed og helbred er det vigtigste for os, siger Berit K. Leth.

Med til historien hører, at et stort konferencecenter som Kollekolle med 25 fuldtidsansatte ikke kan genåbne fra den ene dag til den anden. Siden den store nedlukning i december har hotellet været passet af et nødberedskab bestående af direktøren, den tekniske chef og receptionschefen. Alle andre har været hjemsendte og kom først tilbage sidste mandag.

- Personalet kom tilbage til en lang liste af opgaver, som skulle ordnes inden genåbningen. Vi skal igennem et væld af lovbekendtgørelser og regler for at leve op til alle restriktioner. Det tager tid at sætte et så stort hotel op til alle de restriktioner, men vi gør alt, hvad vi kan, for vi er ikke interesseret i at udsætte vores gæster for smittefare. Det er også en udfordring at få de nødvendige varer hjem fra leverandørerne, som ikke har meget på hylderne, forklarer Berit K. Leth.

Nyt logo på plads

Gæsterne vil blive mødt af en nyt flot logo og en ny visuel identitet.

Det nye logo tager udgangspunkt i den fantastiske udsigt fra Pejsestuen ud over Kollekolleslugten og Furesøen. Logoet omfavnes af ordlyden: Kollekolle - dit naturlige mødested.

- Vi har fået lavet nyt logo, som omfavner Kollekolles DNA. Det har været en lang proces med det nye logo, som fortæller historien om stedet, men også vigtigheden af at vi har naturen lige udenfor døren, forklarer Berit K. Leth.

Naturen, blødheden og det rummelige inkorperes også i Kollekolles nye skilte. Teknisk Chef Kim Jensen har lavet designet af de nye skilte, som pryder indgangen til hvert enkelt værelse. Og så har virksomheden Woods Up skabt nye skilte og tekster, som viser rundt på konferencecenter.

- Vi er et 5-stjernet konferencecenter, men gør en dyd ud af, at det ikke skal være for stift. Man skal føle sig hjemme på Kollekolle. Derfor har vi også valgt, at skiltene er lavet, så man får et smil på læberne, siger Berit K. Leth.