Kørte overfor rødt uden kørekort

Furesø - 27. april 2020 kl. 10:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand fra Solrød Strand er sigtet for at køre overfor rødt lys uden retten til at køre bil.

Mandag morgen klokken 07.20 var han skyld i et trafikuheld i lyskrydset Frederiksborgvej/Slangerupvej i Farum. Den 24-årige kørte angiveligt overfor rødt lys og ramte en anden bil, hvorefter hans bil fortsatte ind i en lygtepæl. Politi og ambulance kom ellers til scenen for færdselsuheldet, men kunne konstatere, at der ikke var sket personskade ved uheldet.

Politiets undersøgelser viste, at den 24-årige mand ikke besad retten til at føre bil. Desuden fik han alkometeret til at slå ud over det tilladte. Han blev derfor i første omgang sigtet for begge forhold, ligesom der blev udtaget en blodprøve, som skal fastslå den eventuelle promille.