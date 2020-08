Kørte bil med kokain i blodet

Natten til fredag klokken 03.05 standsede en patrulje fra Nordsjællands Politi en bil på Stavnsholtvej. Her blev føreren af bilen, en 27-årig mand fra Roskilde, sigtet for at køre bil under påvirkning af kokain, ligesom han også modtog en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden, idet han var frakendt retten til at køre bil. I forbindelse med ransagning af bilen blev bilens passager, en 28-årig mand fra Brøndby, fundet i besiddelse af en mindre mængde kokain og GHB, hvilket han blev sigtet for.