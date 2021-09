Se billedserie Nogle af medarbejderne i kommunens køkkener, der var inviteteret på Stengården for at blive rost. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Køkkener fejret: 80 procent af maden er nu økologisk

"Danmarks mest økologiske kommune," lyder det fra borgmesteren

Furesø - 03. september 2021 kl. 14:16 Af Jens Berg Thomsen

Furesø Kommunes forskellige køkkener markerede forleden, at 80 procent af maden nu er økologisk. Det kastede såkaldte spisemærker af sig og gav klapsalver til køkkenpersonalet, der var samlet på den lokale økologiske gård Stengården ved Bregnerød.

"For 25-30 år siden, da jeg var en ung mand, sad jeg i det grønne råd i Farum, hvor vi kiggede på mulighederne for at bruge mere økologi. I dag er der sket fantastisk meget, og nu er vi landets mest økologiske kommune. Økologi er godt for alle aldre, og det er godt for naturen," sagde borgmester Ole Bondo Christensen (S) blandt andet.

Furesø Kommune har en række principper for, hvordan mad skal produceres i kommunens køkner. Det er blandt andet målet at bruge flere af årstidens grøntsager, lokale fødevarer, flere retter med fisk og færre med kød og at bruge flere gryn og bælgfrugter.

Ifølge et notat fra Furesø Kommune om arbejdet med økologi i køkkenet er det især ét område, hvor der er sket en udvikling for at opnå det politisk vedtagne resultat med mindst 80 procents økologi i kommunens køkkener.

"Resultatet er opnået via en ekstraordinær indsats på ældreområdet i 2020, hvor der er lavet en massiv indsats, med bred ledelsesmæssig opbakning, for at øge de ansattes kompetencer i at producere økologisk mad, modtage det, sætte fokus på måltidet og øge de ansattes viden om mad og måltider i de enkelte afdelinger. Efter et så massivt løft på meget kort tid er der erfaringsmæssigt behov for fastholdelsesaktiviteter, hvis økologiprocenterne skal holdes og øges og medarbejdernes fokus på mad og måltider skal fortsætte," står der. Økologiprocenten for køkkenerne er opgjort efter smileyordningen, og dermed har køkkenerne kunnet få det statskontrollerede økologiske spisemærke," fortæller Furesø Kommune.