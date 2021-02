Se billedserie Her er den. Hvidvinen fra Familien Schneider i Eguisheim. Jørgen Christensens favorit. Fire borgmestres foretrukne. Foto: Mikkel Kjølby

Købmanden, borgmestrene og den helt særlige hvidvin

Furesø - 05. februar 2021 kl. 10:57 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Fra 1965 til 2005 drev købmand Jørgen Christensen forretning på Læssevej. Det gjorde han på sin helt egen måde. For han fulgte eksperternes råd og specialiserede sig. Jørgens speciale blev vin, hvilket passede perfekt ind i den hastigt voksende by i udkanten af København.

- Jeg var ikke så god til at være i en kæde, derfor skiftede butikken så tit navn. Jeg gjorde det på min måde, lyder det med et grin fra Jørgen Christensen.

Centra blev til Favør og fra Værløse Supermarked videre til Super 1 og Spar, som var navnet, da han solgte forretningen i 2005.

- Vi kørte på det, vi var gode til, og det var vinen. Det passede godt ind i et område med stor købekraft. Der var gang i udviklingen. Det nød vi godt af. Vi levede i høj grad af vinomsætningen. Det var rigtig godt, for supermarkedet havde ikke den optimale placering, fortæller Jørgen Christensen.

Interessen for vin førte hurtigt til en rolle som formand for det franske vinlager. Det gav Jørgen er godt netværk. I årevis gav han foredrag i virksomheder og solgte store partier direkte til dem.

Blandt de store kunder var Værløse Kommune og dermed også borgmesteren. Konservative Olaf Beck var borgmester fra 1958 til 1974 og blev efterfulgt at partikollegaerne Ernst Ellgaard og Erik Eefsen samt venstremanden Jesper Bach.

- Olaf Beck var utroligt glad for lige præcis Schneider-vinen fra Alsace. Han fik den leveret direkte til borgmesterkontoret. Ernst Ellgaard var mindst lige så glad for vinen. Han tog ligefrem ned til vingården i Alsace til vinsmagning. Ellgaard kom en del i butikken for at snakke om vin. Det gjorde Erik Eefsen og Jesper Bach også, erindrer Jørgen Christensen.

Jørgens begejstring for vin gik videre til sønnen Claus. Sammen med samarbejdspartneren slagtermester Morten Lindhardts søn, Jørn, drønede han afsted til Beaujolais for at hente årets første vin. Claus skabte forbindelsen til familien Schneider i Eguisheim.

For Claus ville være købmand. Jørgen bad ham om at specialisere sig indenfor vin. Derfor kom han et år til Alsace for at uddanne sig.

- Vi fik forbindelse til familien Schneider. Henover årene udviklede det sig til et venskab og jeg fik agenturet for hele Danmark i 1991. Det voksede sig rigtig stort. En enkelt jul solgte jeg 800 flasker Schneider-vin til en virksomhed. Omsætningen var så stor, at jeg havde fuldt sortiment af deres vine i forretningen, fortæller Jørgen Christensen.

I årtier sendte Jørgen den ene busfuld Værløse-borgere efter den anden til Eguisheim.

- Jeg har arrangeret rigtig mange busrejser til Alsace - ikke mindst for et stort antal Værløse-borgere. Hver gang stoppede vi ved familien Schneider. Det var altid en særlig oplevelse. Det gav de lokale i Værløse et helt særligt forhold til Schneider-vinen, forklarer Jørgen Christensen.

Den dag i dag har familien en forbindelse familien Schneider.

- Jeg har haft det sjovt med det. Vi fik et fantastisk forhold til familien Schneider. Når vi lavede forretninger, foregik det altid hjemme hos dem, hvor den slags altid skal foregå på restaurant, når man er i Frankrig, siger Jørgen Christensen.

Forbindelsen bevaret

Jørgen Christensen er forlængst gået på pension og bor i Ryget Skovby - ikke langt fra den nu lukkede butik på Læssevej.

I 2019 gav han agenturet på Schneider-vin videre til Steen Dansgaard. Han har siden 2005 drevet virksomheden Dansgaards vine, event og rejser hjemme fra sin kælder på Tibberup Allé i Hareskovby.

- Jeg baserede min forretning på italienske rødvine - specielt rødvine fra Amarone er jeg meget glad for. Men de italienske hvidvine er lidt skæve i forhold til de italienske rødvine. Derfor har jeg i mange år ledt efter en god hvidvin, fortæller Steen Dansgaard.

Deres fælles bekendte Bent Brixen skabte forbindelse fra Jørgen Christensen til Steen Dansgaard. Agenturet fik ny ejermand.

- Jeg beklagede mig til Bent Brixen over, at jeg manglede en god hvidvin, kort efter ringede Jørgen til mig. Jeg var så ude at smage vinene. Det var lige præcis det, jeg havde ledt efter i alle de år, forklarer Steen Dansgaard, som tog kæresten med til Alsace for at smage på vinen og møde producenten. Han var solgt.

- Jeg har solgt rigtig meget af det. Folk er helt vilde med det. Det var et held, at Jørgen ringede til mig, siger Steen Dansgaard.

Udvalgte weekender står Steen ved REMA 1000 i Hareskovby og sælger vin, men ellers foregår det gennem det private netværk eller via hjemmesiden www.dansgaards.dk