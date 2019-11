Søren Knap med bogen Knapognap. Den er skrevet til hans sønner.

Knapognap - en livshistorie

Furesø - 06. november 2019 kl. 20:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når man pludselig indser, at man er dødelig?

Søren Knap valgte at skrive et brev til sine tre sønner. Det er nu blevet til en bog.

- Jeg har været igennem et par levertransplantationer og var bange for at dø, da jeg skrev brevet til mine sønner. Det er en historie, som jeg ville nå at fortælle dem, siger Søren Knap.

I dag er han kommet sig, og brugte tiden i sygesengen på at skrive.

- Jeg skulle finde et skelet at hænge historien op på. Jeg valgte at tage udgangspunkt i de steder, jeg har boet og prøvede at huske, hvad der skete. Jeg gør meget ud af ikke at være klog, for det er irriterende, når forfattere er det. Jeg prøver at skrive, som jeg kan huske det, forklarer Søren Knap.

Historien går over skilsmisser, flytninger, Christiania, kunstnermiljøet i Paris og stofmisbrug i ti-tolv år.

- Det er efterhånden 30 år siden, at jeg kom ud af mit stofmisbrug, det var et lykketræf, siger Søren Knap.

For 15-16 år siden mødte Søren sin livsledsager Bente Knap. De blev gift og forsøgte uden held at få børn. I stedet adopterede de to drenge fra Etiopien. Brevet er skrevet til dem samt Sørens søn fra et tidligere forhold. Parret flyttede ind på Farum Hovedgade.

Sørens interesse for politik blev for alvor vakt til live, og han var været opstillet til Furesø Byråd.

- Jeg meldte mig ind i partiet, da Helle Thorning-Schmidt blev formand og har været aktiv lokalt lige siden. Jeg stillede op til byrådet og sidder i bestyrelsen for lokalforeningen. Lige pludselig havde jeg gode venner at diskutere politik. Drengene hjalp mig med plakater og meget andet, da jeg stillede op til byrådet. Det var vigtigt for mig at vise dem, at det ikke er svært at være med i politik. Det er noget man deltager i, forklarer Søren Knap, som med bogen giver sine livserfaringer videre.

- Bogen hedder »Knapognap«. Det er der noget lommefilosofisk over. Der er nemlig så meget diskussion om, at ting skal være perfekte eller ikke perfekte. Min erfaring at der er et enormt potentiale, hvis man kan forlige sig med, at tingene er knap og nap perfekte. Det kan være en stor styrke, at tingene ikke er helt perfekte, men er lidt skåret i kanten, forklarer Søren Knap.