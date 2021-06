Klumme: To katte kan blive til 4.800

Modelfoto: Adobe Stock Foto: Evrymmnt - stock.adobe.com

Furesø - 05. juni 2021 kl. 13:17 Af dyrlæge Katie Svane Lindhe, og dyrlægestuderende Marie Trappehave, Dyrlægehuset Farum Kontakt redaktionen

klumme Vi elsker vores katte og vi ønsker at kattene har det godt. Nu hvor det igen er killingesæson, er der nogle ting vi ønsker at gøre opmærksom på i det henseende. Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på ny lovgivning angående id-mærkning af katte der træder i kraft den 1. juli 2021.

Hvert år belastes landets internater voldsomt hen over sommerperioden af dumpede killinger, herreløse kattemødre med killinger, voksne uønskede katte, som alle skal plejes og senere have et nyt hjem. I en stor del af året får mange katteejere sig også en overraskelse, når deres intakte hunkat pludselig får killinger, og hvorefter man erfarer at det er et væsentligt større arbejde end man måske lige havde regnet med. Der er blandt andet et økonomisk aspekt forbundet med at få killinger (som man jo passer og plejer i minimum 12 uger, før de lovligt må overdrages til nye familier).

Tidligt kønsmoden

Katte kan allerede blive kønsmodne fra 6-9 månedersalderen, afhængigt af hvornår på året de er født. Og det er netop nu, at killingesæsonen er i fuld gang! Vær forberedt på at strejfende hunkatte, som ikke er neutraliserede på nuværende tidspunkt, højst sandsynligt allerede er drægtige. Det er derfor en god idé allerede nu at forberede sig på fremtiden og begynde at finde hjem til de eventuelle mange killinger. Kattemor og killingerne bør have et fast værelse i huset hvor de kan få ro uden at moderdyret stresses. Der skal bruges store mængder af foder og kattegrus, da de skal lære at bruge kattebakke. Killingerne skal også til dyrlæge første gang inden de flytter hjemmefra for at blive sundhedstjekket og vaccineret mod kattesyge, katteinfluenza og leukæmivirus, id-mærket og ormebehandlet. Igennem denne 12-ugers periode skal moderkatten også holdes indenfor, for ellers risikerer hun at blive drægtig igen med det samme. Hunkatte kommer nemlig i løbetid ca. hver 16-21. dag, OG hvis de fik lov til det kunne de have helt op til fem kuld om året. Antallet af killinger kan ligge op til 8-9 ad gangen. Så der bliver meget hurtigt, mange munde at mætte. Faktisk kan to ikke neutraliserede katte føre til produktionen af 4800 katte på blot 4 år!

Miaver

Udover at det er fysisk hårdt og stressende for hunkatten at gennemgå både gentagne løbetider året rundt, hvor hun miaver hvileløst rundt, eller søger længere væk fra hjemmet for en mage, (hvor hun kan udsættes for unødige farer, når hun krydser større vej eller kommer længere væk end hvad hun plejer), ville gentagne drægtigheder også slide vores gode hunkatte op. Det tager hårdt på kroppen at have så mange killinger gang på gang. Og desværre er der overhovedet ikke familier nok som kan byde på langvarige gode hjem. Ser man på tallene fra internaterne, og i de dyreformidlingssider på nettet, er der over 100 annoncer på katte som søger et hjem. Selv nu, imens mange har anskaffet sig kæledyr igennem Corona-nedlukningen, er der ALT for mange katte som ikke har en familie.

Fertile hankatte er også udsatte - for hvis ikke de er neutraliserede så er hankattene udsatte for jævnlige voldsomme slåskampe med andre intakte hankatte, og de har større risiko for at strejfe langt fra hjemmet i jagten på fertile hunkatte. Det er desværre tit at dyrlægerne må bruge lange eftermiddage på at lappe hankatte sammen, fjerne knækkede tænder, og tømme bylder forårsaget af hankattekampe. Det er ejerens ansvar at sørge for at deres katte ikke lider last og bliver udsat for skade. Derfor bør man få sin hankat kastreret.

Til sidst er det også ekstremt vigtigt at få mærket sin kat! Der er sket ændringer i lovgivningen omkring strejfende katte, hvor der ikke længere er 72 timers fremlysningspligt. Katte skal helst være id-mærkede inden den 1. juli 2021, hvor ændringen træder i kræft.

Det ville sige at katte fundet uden id-mærkning skal indleveres til politiet inden for 24 timer og videreformidles til nye ejere. Se relevant lovgivning her:

Samt ændringen der lige er godkendt: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00138

Hvis man finder en kat, hvor man ikke kan se at den er øremærket, skal man få tjekket om den har et mikrochip (med en mikrochip scanner - som internater, politi og dyrlæger har). Derudover har den som finder katten faktisk pligt til at aflevere katten til politiet indenfor 24 timer. Politiet tjekker katten for id-mærkning, og hvis ikke der er en ejer registreret til katten, må finderen enten beholde katten eller den videreformidles.

Er din kat ikke mærket eller kender du nogen hvis kat ikke er, så sig det gerne videre, at katte skal være mærkede inden 1. juli 2021. Det kan gøres hos din dyrlæge ved isætning af en mikrochip under huden (uden bedøvelse) eller øremærke (i bedøvelse). For mere info om de nye krav om at katte skal være mærkede: https://inges-kattehjem.dk/.../en-vigtig-sejr-for-kattene/

Lad os sammen sætte en stopper for antallet af uønskede katte og killinger. Lad os gøre en indsats for at lette internaternes arbejde over sommeren, og få neutraliseret og mærket vores firbenede venner. Ring til din dyrlæge og book en tid til din kat - vi glæder os til at se dig!

Overvejer du at anskaffe dig en kat, opfordrer vi dig til at adoptere en af de mange katte der sidder på internaterne og venter på en ny familie. Se evt. Dyrenes Beskyttelses internater, Dyreværnet, og Inges Kattehjem.

