15-årige Vera Laurberg Ljundggren. Privatfoto

Klumme: Restriktionskvalme

Furesø - 28. marts 2021 kl. 08:12 Af Vera Laurberg Ljunggren, 15 år fra Værløse. Kontakt redaktionen

corona "Skal vi gå en tur?" "Har du været ude i dag?" "Jeg går lige en tur, vil du med?"

Aldrig har min far spurgt så mange gange om dagen, om vi skal gå en tur. Men det er som om, det ikke går op for ham, at det kan jeg ikke, for jeg er til time. Vi har on-linemøder hver time, og når matematik starter kl. 10:10, så skal man sgu være klar kl. 10:10, så man kan opleve hvor fantastisk en andengradsfunktion er.

Og sådan er det i hver time, hver dag fra 8:15 til 15:30. Jeg sidder foran computeren hele dagen. Det meste af tiden med onlinemøder via Teams. Sjovt at det hed-der Teams, som betyder "hold", men vi sidder hver for sig, og det kan være svært at føle sig som en del af et hold. Måske skulle det hellere hedde "alone" eller "apart". Men selvfølgelig, det er jo ikke lige så motiverende, hvis man da overhovedet kan tale om motivation. Som jeg engang læste "Motivation is overrated. Discipline is the key."

Her i tirsdags, eller også var det i mandags, hvem kan huske det, for dagene ligner hinanden, havde vi dansk. Vi sidder i mindre grupper, og analyserer en tv-avis. Mens vi sidder og arbejder, er der pludse-lig en, der siger "Klokken er kvart i nu, så vi har pause. Vi ses," og så går de to andre fra gruppen ud fra mødet, og jeg sidder alene tilbage og tænker "Og hvad så? Vi er jo ikke færdige!" Nu hvor det hele fo-regår hjemme på mit værelse og intet om-kring mig ændres fra time til time, er det svært at kende forskel på fritid og skole. Det kan være svært at huske at holde pau-ser, som man ellers ville gøre, når klokkens ringen lyder gennem skolens gange og i klasselokalerne, og entydigt fortæller os elever, at det er tid til den vel-fortjente pause.

Men hvordan har Corona ellers påvirket mit liv? Og hvordan kan jeg håndtere disse ændringer? Lægger jeg mig ned på gulvet og græder, eller løber jeg rundt som en hovedløs kylling?

Ud over at påvirke min skolegang, hvor hver dag er en ensformig efterligning af den anden, har Corona også påvirket en masse andet.

Før Corona gik jeg til klaver og spillede teater, men det kan jeg ikke længere. Vi må ikke mødes så mange mennesker og spille teater. Nu kan vi bare sidde derhjemme og tænke på, hvor fedt det kunne have været at stå på scenen. Jeg kan heldigvis stadig spille klaver. I stedet for at møde op på musikskolen, så undervises der bare via Facetime.

Når man nu kun må mødes med 5 perso-ner, er det svært at holde kontakten med veninder og klassekammerater. Især når man ikke kan tage nogle steder hen. Vi bør ikke bare side herhjemme hver for sig, men være ude og have det sjovt - sam-men! Det kan godt være, at Mette Frede-riksen roser os for, hvad vi gør, men det giver os ikke vores liv tilbage.

Jeg står over for en stor beslutning. Jeg går i 9. klasse og skal vælge gymnasium, hvor jeg skal starte til august. Som om det i sig i selv ikke er svært nok, så har jeg ikke haft mulighed for at komme ud og se gymnasierne. Jeg har kun set dem udefra. Jeg vil mene, at en sådan beslutning er ret vigtig for min fremtid, og så skal den nærmest tages i blinde. Ved et online orienterings-møde kan det være svært at mærke stem-ningen på en skole, man ikke kender. Det er trods alt et sted, jeg skal bruge de næste 3 år af min skoletid.

Men hvad gør jeg så, når restriktionerne strammes, så jeg næsten kvæles? Mit bud må være at prøve at indrette sig efter dem. I stedet for at gå og være sur på alt og alle, så prøve at skabe en hverdag der fungerer. Jeg er begyndt at gå ture hver morgen inden skoletid for at nå at komme ud i løbet af dagen, for det er svært at nå i pauserne. Jeg går tur sammen med min lillesøster, som også har hjemmeundervisning.

At have undervisning hjemmefra gør, at jeg kan sove lidt længere om morgenen, og jeg har ikke transporttid til skole. At være til undervisning i eget hjem giver mig også frihed til at lave sjove strækøvelser mens fysiklæreren fortæller om stråling, eller religionslæreren taler om etik i verdensre-ligionerne. Om ikke andet så har Corona øget min smidighed både fysisk og mentalt.

