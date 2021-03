Klumme: Jeg savner hverdagsoplevelserne

Mads Sebastian Buus trænger til hverdagen. Privatfoto

Furesø - 26. marts 2021 kl. 19:13 Af Mads Sebastian Buus, 15 år, går i 9.c på Søndersøskolen Kontakt redaktionen

Shit hvor jeg savner tiden før corona. Altså bare det, at vennerne og jeg kan tage på McDonalds, og sidde og spise vores burgere indenfor i restauranten og mærke følelsen af en storslået aften. Jeg ved godt, at det lyder tamt, men det en hyggelig hverdagsoplevelse, som har fået en stor betydning for mig. Jeg savner, at have nær kontakt med mine venner og veninder, uden at føle man er en samfunds-skurk. I går aftes kunne jeg virkelig ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede, og blev ved med at tænke på sommeren 2020. Her var landet lukket op, og vi kunne ses og hygge uden filter, det var sgu tider.

Jeg havde også sommerens minder i tankerne, da Mette Frederiksen holdt sin nytårstale. Jeg kan huske hun sagde noget ala "Det hele skal nok gå, vi er på vej mod lysere og bedre tider." I den ene sætning ligger hele min motivation, for at komme igennem det her corona-shit. Jeg vil SÅ gerne have det maksimale ud af min sommer.

Sommeren 2021 er nemlig min sidste sommer med mine venner fra min folkeskole inden vi alle skilles - og går i hver vores retning. Derfor er min bøn, hver gang jeg ser nogen der tager til fest og andre arrangementer, hvor man er flere end 5 - please stop jer selv! Jeg forstår simpelthen ikke dem, der gør det. Men når man er ung i Furesø får man jo invitationer til fester og arrangementer, og det er ikke alle, der ikke kan modstå tilbuddet. Jeg er med på, at det kan være svært at modstå fristelsen. Nu når vi unge ikke kan feste både fredag og lørdag, har jeg fundet på et corona alternativ, til hvad man kan lave.

Jeg mødes hver fredag med de samme fire, hvor vi spiller fifa og spiser gode sager. Taget i betragtning af omstændighederne, synes jeg, at er mega fedt, da det er en måde hvorpå, at vi kan være sammen med vores venner og familie. En af de gode ting ved lockdown er, at vi er mere ude i naturen end nogensinde før. Nu mødes mine gutter og jeg eksempelvis ikke på på det lokale pizzaria, ude på den Røde Plads. Nej - herunder lockdown går vi tur sammen, i retning rundt om Søndersø, hvilket jeg har fundet ud af, jeg virkeligt godt kan lide. Turen giver en dejlig ro, til den ellers halv kaotiske corona-hverdag. Jeg elsker fuglenes sang, den kolde luft, og den friske vind. På mine mange ture har jeg haft god tid til at tænke og lytte, hvilket har givet mig en ny hobby. Nemlig at lytte til fuglene.

Jeg har altid haft lysten, til at lære mere om dyrenes verden. Men det er altså først nu under corona, at jeg har fundet roen og tiden til at fordybe mig. Det er netop her, at jeg synes, det er ret heldigt, at jeg bor i Furesø kommune, for her er så meget fantastisk natur og dejlige åndehuller. Jeg håber inderligt snart at skolen bliver åbnet igen. Det er faktisk gået op for mig, hvor hyggeligt det er at gå i skole, til trods for de lange dage til 15:15. Jeg savner, den motivation jeg får fra mine klassekammerater. Jeg føler noget af det sværeste i hele verden er at finde motivationen, til at sidde fra kl 8-15 hver dag med øjnene klistret til computerskærmen.

Jeg savner sgu også at se en lærer forklare og inspirere os med faglig viden på tavlen, og ikke bare i det virtuelle univers.Vi får overhovedet ikke den samme læring på Teams, i forhold til den læring vi hidtil har fået i folkeskolen. Jeg synes virkelig, det er surt med al den læring, som vi har tabt. Men jeg synes også, vi skal sætte det i perspektiv; Jeg kan godt se, at det er klogest, at vi ikke er i skole.

Vi unge kunne få smitten til at stige igen, hvis vi kom tilbage og det ville udfordre hele Danmarks folkesundhed. Så jeg synes selvfølgelig, at det er nederen og surt, at jeg ikke kan komme i skole, men der er jo nogen, der har det værre end mig. Så som en samfundsmæssig borger, synes jeg vi alle skal passe på og huske at tage corona pandemien seriøst.

Klummekonkurrence

Mads Sebastian Buus vandt tredjepræmien i Furesø Avis' skrivekonkurrence om at være ung under corona. Klummerne fra de to andre vindere bragte vi i sidste uges avis. Så længe nedlukningen varer bringer vi flere klummer fra de unge, der deltog i konkurrencen.