Klumme: Jeg gider ikke høre mere om corona

Selv når man sidder med ens bedste venner, kan det være svært at have noget snakke om, simpelthen fordi der sker så lidt i ens liv. Der er ingen fede fester man kan fortælle om, og selv de sjove oplevelser man har fra hverdagen, er ikke til stede mere. Det kan være skræmmende, når man efter en måned er hjemme hos en god kammerat, og der bliver spurgt "Nå, hvad er der sket siden sidst". Man tænker lidt over spørgsmålet, prøver at tænke på et kvikt svar, men til sidst giver man op trækker på skuldrene og siger "Ikke rigtig noget". Hvordan kan man holde en samtale kørende, hvis man ikke laver noget spændende og derfor ikke har noget nyt at fortælle.

Corona pandemien har dræbt de unges samtaler. Der er ikke noget at snakke om mere. Når man er ung, snakker man om fester, alkohol og pengeproblemer, men i stedet snakker vi nu om afstandskrav, mundbind og restriktioner. Det er nu om dage umuligt at snakke med en ven i mere end 5 minutter, før der bliver nævnt noget om, hvor kedeligt det er at være hjemme, og hvordan de nye afstandskrav kommer til at se ud.

Man sidder med ens ven og prøver at holde samtalen i live. Samtalen dør ud og stilheden rejser sig i lokalet. Jeg undgår øjenkontakt, for der er simpelthen ikke noget at sige. Pludselig er man nødsaget til at spørge "Har du set det seneste pressemøde?". Lige så snart jeg nævner noget om coronasituationen, har jeg indvendigt givet op.

Man accepterer, at verden står stille og finder derfor det nemmeste men kedeligste emne at snakke om. I den ti minutters anstrengte samtale prøver man at finde på noget sjovt og spændende at sige om corona og dets følger, men det er tæt på umuligt. For lad os bare indrømme det, der er ingen, der interesserer sig oprigtigt, for hvad der sker med de nye restriktioner. Så længe de ikke åbner op, så er man ligeglad, om man skal have to masker på, eller at man kun må gå i Netto en gang om dagen.

Det er lidt ligesom, når der snakkes om vejret. Der er alligevel ikke noget man kan gøre ved vejret, så det er ofte bedre bare at blive overrasket på dagen. Vi må bare acceptere, at corona ikke kun har begrænset vores dagligdag men også vores samtaler. Selv når man ikke har set en god ven i en måned, så er der ikke meget at fortælle om, for der sker alt for lidt.