Modelfoto: Adobe Stock Foto: E.Boros/Reddogs - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Klumme: En sund mund giver et glad kæledyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klumme: En sund mund giver et glad kæledyr

Furesø - 27. september 2021 kl. 15:25 Af dyrlæge Sofie Østergård Nielsen og chefdyrlæge Katie Svane Lindhe, Dyrlægehuset Farum Kontakt redaktionen

Hvorfor er ordentligt mundhygiejne og regelmæssige tandtjek af vores kæledyr vigtigt?

Grundig mundhygiejne og regelmæssige tandtjek af vores kæledyr er vigtig, da det er med til at forebygge smerte og helbredsproblemer.

Hvis din hund eller kat lugter ud af munden, sluger sin mad, ikke vil spise tørfoder, måske kun tygger i den ene side, eller har belægninger af tandsten udenpå tænderne, eller den har rødlige gummekanter, så kan der være tandproblemer, som er alvorlige for dit kæledyrs velfærd. Dyrene kan f.eks. have store mængder tandsten og under dette kan der gemme sig omfattende parodontose, med tænder som er løse og giver et jag i nerven hver gang hunden spiser. Vores kæledyr er mestre i at skjule smerter når det er noget som kommer snigende over måneder. De viser sjældent smertetegn når det er noget kronisk. Det er dog ikke ensbetydende med at de ikke har ondt.

Hunde og katte med tandproblemer har ondt. Desuden kan dyrene samtidig få alvorlige hjertesygdom i form af betændelse i hjertet og hjerteklapperne, på grund af spredning af bakterier fra munden via blodbanen, når der tygges på mad og gummerne er irriteret og inficeret. Hunde kan også rammes af caries ligesom mennesker. Katte kan nemlig, udover nævnte problemer for hunden, også udvikle en tandsygdom kaldet tandresorptioner. Ved denne sygdom nedbrydes tandens rod og emalje, hvormed tanden til sidst kan knække. Herved blottes tandens nerve, hvilket er enormt smertefuldt. Derudover kan både katte og hunde få voldsom tandkødsbetændelse. Dette kan bl.a. ses ved en rød bramme omkring tandroden og ved at tandkødet let bløder. Når der opstår tandkødsbetændelse, trækker gummerne sig baglæns og knoglen følger efter. Det ville sige at der kommer et knoglefæstetab omkring tænderne rødder og tandhalse og tandrødderne bliver blottet. Denne proces er kendt som parodontose som er yderst smertefuldt, og til sidst bliver tænderne løse og kan ikke længere reddes.

Spidser kan lede til sår Udover hunde og katte kan også kaniner og gnavere få tandproblemer.

Kaniner kan bl.a. udvikle tandspidser, som kan lede til sår på indersiden af kinden eller på tungen, hvilket er enormt smertefuldt og kan lede til at kaninen stopper med at spise. Dette ønsker vi for alt i verden at undgå, da kaniner ikke kan tåle at stoppe med at spise - deres fordøjelse kræver et nærmest konstant indtag af føde for at holde deres krop i gang.

Tandbylder Alle vores kæledyr kan udvikle tandbylder som kan opstå sekundært til et tandproblem. Igen er dette en enormt smertefuld tilstand og kræver ofte oprens og smertestillende behandling samt lokalisering af det primære problem.

For kæledyrs vedkommende er grundig mundhygiejne og jævnlige sundhedstjek, hvor blandt andet, tænderne inspiceres, meget vigtigt. Så hold gerne fast i det årlige sundhedstjek hos din dyrlæge med din hund og kat, og gerne halvårlige sundhedstjek for byttedyr såsom kaniner og gnavere.

De fleste dyreklinikker har mulighed for tandrensning i skånsom bedøvelse med fuld overvågning af hunde og katte, samt tandraspning af kaniner og gnavere, men det er ekstremt vigtigt at få taget røntgen af alle tænderne samtidigt, for at sikre sig der ikke er underliggende tandsygdomme, som kan påvirke kæledyrets daglige trivsel. Se på dyrlægens hjemmeside hvad en tandrens og mundhuleundersøgelse indebærer.

Spørg gerne din dyrlæge hvis du er interesseret i et tandtjek, for at sikre dig at dit kæledyr har en sund mund. Vores kæledyr fortjener den bedste behandling og de må ikke lide i stilhed.

Ring til din dyrlæge nu, så kan vi hjælpe jer med at hjælpe jeres kæledyr.

Dyrlægens Klumme Klummen indeholder almene råd fra lokale eksperter til glæde for Furesø Avis' læsere. Red. Klummen indeholder almene råd fra lokale eksperter til glæde for Furesø Avis' læsere. Red.