Klubber holder Flyvefestival på Flyvestation Værløse

festival Der er noget for enhver smag, når der over to dage er Flyvefestival 2021 på Flyvestation Værløse den 7.-8. august. Over de to dage bliver der fejret flyvning i alle mulige udfoldelser lige fra paragliding og modelfly til ballon-og svæveflyvning. Til festivalen er det muligt at møde klubber fra hele Sjælland.