Klimamad på kursusskemaet

Bybækskolens køkken var i sidste weekend fyldt af ti kokkererende klimainteresserede sommerkursister. Skoleelever fra Furesøs skoler havde nemlig valgt at bruge denne weekend på at få viden om, hvordan de kan handle ind til familiens aftensmad med så stor omtanke for klima og miljø som muligt.

Kurset startede med Indkøb i Kvickly, så det blev nemt for sommerkursisterne at forholde sig til varerne og en grundig introduktion til klima- og miljøansvarlige indkøb. Alle varer blev gennemgået i forhold til om de har været dyrket økologisk, om de har været transporteret langt eller om der har været brugt meget energi, på transport eller opvarmede drivhuse. Og så skal maden jo også være til at betale for alle husholdninger så råvarerne skal som fingerregel være tunge så der kan laves meget mad, være produceret i Danmark og økologiske så de gårde der har produceret dem, har bidraget til naturen på og omkring markerne for ikke at tale om rent grundvand under markerne.