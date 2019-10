Se billedserie Meteorolog Jesper Theilgaard formidlede indsigtsfuldt de bekymrende fakta om klimaets tilstand. Foto: Charlotte Søllner Hernø.

Klimaet er helt hen i vejret

Furesø - 24. oktober 2019

Meteorolog Jesper Theilgaard talte til en propfuld teatersal i Farum Kulturhus, da Miljørådet inviterede til åbent møde om klimaets tilstand den 9. oktober.

Jesper Theilgaard gav et klart indblik i de forhold, som globalt og nationalt har betydning for de voldsomme klimaforandringer, kloden oplever, og som ingen længere kan være i tvivl om er en realitet. På den ene side beskytter atmosfærens indhold af kvælstof, ilt og gasarter, herunder drivhusgasser i små mængder, livet på jorden ved bl.a. at absorbere solens ultraviolette stråler og kosmisk stråling samt ved at udligne temperaturudsving. Bliver mængden af drivhusgasser imidlertid for stor, kommer atmosfæren til at virke som et drivhus - temperaturen stiger.

- Jorden er vores hjem og vi skal behandle den, som vi behandler vores egne hjem, hvor vi rydder op og reparerer. Det er måske der, vi er ved at fejle, sagde meteorologen og tilføjede:

- Der er ikke en plan B.

Ifølge Jesper Theilgaard er klimaet er et spørgsmål om balance. For når tingene forandrer sig, og man ikke er i stand til at tilpasse sig, så uddør man.

- Vi skal reducere udledningen af drivhusgasser, for vi risikerer en dominoeffekt, hvis vi ikke genskaber balancen. Det er en bunden opgave. Så det nytter ikke noget at undlade at forholde sig til det.

Så hvad kan vi gøre? Ifølge Jesper Theilgaard kan vi reducere eller ændre vores forbrug, der medfører øget udledning af CO2, fx af kød, transportformer og erhvervelse af ting, vi ikke behøver at eje, men kan deles om, og derned reducere udledningen af drivhusgasser. For der er en tæt sammenhæng mellem atmosfærens temperatur og indholdet af CO2.

- Vi burde leve mere i pagt med naturen. For de livsvilkår, vi har, skyldes naturen. Vi har blot glemt det, sagde han.

- Miljørådet har endnu engang vist, at vi har fingeren på pulsen og sætter emner på dagsordenen, som er aktuelle for os alle, siger næstformand for Miljørådet, Charlotte Søllner Hernø.

- Det var dejligt at se, at rigtigt mange borgere havde fundet tid til at deltage i mødet, men jeg bemærkede mig med undren, at der var forbløffende få fra byrådet, især i betragtning af, at det planlagte byrådsmøde samme dag var blevet flyttet netop på grund af klimamødet, mener Ingvar Frier, der er Miljørådets formand.