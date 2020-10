Se billedserie 1. A fra Solvangskolen blev nummer to i årets konkurrence. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Klasse fra Hareskov Skole tog sejren i 'Alle børn cykler'-kampagne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klasse fra Hareskov Skole tog sejren i 'Alle børn cykler'-kampagne

2.700 elever fra Furesø Kommune deltog i 'Alle Børn Cykler' og 3. C fra Hareskov Skole vandt

Furesø - 25. oktober 2020 kl. 07:45 Kontakt redaktionen

undervisning Der har været trængsel på cykelstierne rundt om i Furesø i løbet af september. Det var nemlig tid til den landsdækkende kampagne og konkurrence 'Alle Børn Cykler', der har til formål at få skoleelever til at cykel hver dag og huske cykelhjelmen. Kampagnen er arrangeret af Dansk Cyklist Forbund, og Furesø Kommune støtter op om kampagnen ved at lave en lokal konkurrence.

"I Furesø Kommune deltog i år 2.748 elever fra 46 forskellige klasser i. Sejren løb 3.C fra Hareskov Skole af med, mens anden og tredje pladsen blev indtaget af henholdsvis 1.A fra Solvangskolen og 4.B fra Marie Kruses Skole. Alle tre klasser var stolte og glade for æren og deres kontante præmier, da borgmester Ole Bondo Christensen overrakte dem både diplomer og blomster. Og eleverne fortalte, at de ikke bare cykler til skole. De cykler også i skoletiden til både Hjortøgård og Fiskebæk Naturskole og i fritiden, hvor cyklen bruges til både at komme til og fra sport og venner, og når forældrene synes, at familien trænger til at få lidt luft," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmesteren glæder sig over, at så mange elever i Furesø deltog i cykelkampagne. Han håber, at kampagnen kan være med til at få flere til at cykle til og fra skole.

"Det er godt for miljøet, eleverne får mere motion og frisk luft, og trafiksikkerheden ved skolerne bliver bedre, fordi der kommer mindre biltrafik", siger Ole Bondo Christensen.

Da borgmesteren kom med præmierne fortalte han om. hvordan han selv som barn selvfølgelig cyklede til skole og også til håndbold og i biografen samt havde en avisrute. Eleverne var især imponerede over, at han som voksen har deltaget flere gange i Team Rynkeby, hvor han cyklede til Paris.