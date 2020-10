Kulturøen er et af de kommende byfortækningsprojekter i Furesø Kommune. Nu opfordrer Lokalforeningernes Samvirke til at stoppe byudviklingen.

Send til din ven. X Artiklen: Klart svar: Stop byfortætningen - naturen kan ikke klare mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klart svar: Stop byfortætningen - naturen kan ikke klare mere

Furesø - 06. oktober 2020 kl. 10:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Siden 2015 er befolkningstallet i Furesø Kommune vokset fra 39.704 til 40.996. Alene med de vedtagne projekter forventes indbyggertallet at stige til 44.416 i 2032. Forude venter meget mere fx. Widex-grunden, perspektivområder ved Slangerupvej samt Bybæk-grunden.

Den slags kræver planlægning. Furesø Kommune har derfor sendt en ny boligpolitik samt en Plan- og Agenda 21-strategi i høring.

I den forbindelse blev der den 22. september holdt et møde med Lokalsamfundenes Samvirke. Her blev forvaltningen og politikerne sendt hjem med et entydigt svar. Lokalforeningerne står sammen om at advare Furesø Kommune mod at fortsætte byudviklingen på bekostning af naturen.

- For alle lokalsamfundene er det vigtigt at bevare og værne om det miljø og den natur, der netop er karakteristisk for det enkelte lokalsamfund. Vi ønsker derfor ikke nogen form for byudvikling, der vil medføre fortætning af vores boligområder. Det vil netop ikke understøtte lokalsamfundene med den struktur og åbenhed, som nuværende og kommende beboere har lagt vægt på ved deres valg af bolig, lyder det i Lokalsamfundenes Samvirkes høringssvar på Plan- og Agenda21-strategi.

Det får næstformand i Miljørådet, Charlotte Søllner Hernø, til at foreslå klare formuleringer i den kommende kommuneplan. Det skal til for at sætte en effektiv stopper for yderligere byudvikling på bekostning af naturen.

- Når budskabet fra foreningerne og en række politikere er, at udbygningen af Furesø skal stoppe, bør afsættet for den kommende kommuneplan, dvs. Plan- og Agenda 21-strategien, indeholde en klar formulering af, at yderligere byudvikling er uønsket. Det gør dette oplæg langt fra. Det er en uklar politik med alt for mange smuthuller. Bevidst eller ubevidst åbnes der for yderligere accellereret byudvikling, fordi formuleringerne er for vage, siger Charlotte Søllner Hernø.

Den konservative viceborgmester Lars Carstensen bakker op.

- Vi skal holde fast i Furesøs unikke natur. Det er naturen, som gør Furesø til en dejlig kommune. Vi skal bevare kommunens og lokalsamfundenes særpræg. For det er det, vi kan lide, og derfor vi bor her. Det er ikke et mål for os, at vi skal være mange flere indbyggere. Hvis byfortætning fører til ringere byer, så skal vi lade være med at fortætte, siger Lars Carstensen.

Enhedslistens Øjvind Vilsholm hilser meldingen velkomment.

- Naturen er presset i hele landet, så vi skal i høj grad værne om den natur, vi har her i Furesø. I udvalget for natur, miljø og grøn omstilling arbejder vi i øjeblikket med, hvordan vi får sikret mere biodiversitet i kommunen. Yderligere udbygning af kommunen vil ikke give mere biodiversitet. Tværtimod. Lad os værne om den natur, vi har. Både bynaturen og den store sammenhængene natur, lyder det fra Øjvind Vilsholm.

De klare svar

Anna Bodil Hald fra Værløse Naturgruppe er blot en af mange, som står bag det klare budskab om at stoppe byudviklingen af Furesø Kommune. Hun ser gerne boligpolitik formuleret således:

- Furesø Kommune er nu fuldt udbygget, og nu konsoliderer vi os kvalitativt og gør på denne måde kommunen attraktiv, lyder det fra Anna Bodil Hald.

Miljørådet i Furesø Kommune er på linje.

- Furesø Kommunes oplæg til en fremtidig boligpolitik er destruktiv i forhold til natur- og herlighedsværdier, ligesom den fuldstændigt ændrer Furesø Kommunes identitet som en kommune, der værner om »vores smukke natur, lyder det i deres høringssvar.

Jonstrup 89 ser området som udbygget.

- Vi finder ikke, at der hverken ved nyudstykning eller ved fortætning er grundlag for yderligere byggeri i området uden, at dette vil stride imod strategiens præcisering af naturbevarelse. Fortætning ønskes således ikke i Jonstrup, da det vil bidrage til at ændre den åbenhed, som netop er karakteristisk for Jonstrup.

Hareskov Medborgerforening ønsker ingen byfortætning i Hareskovby.

- HMB ønsker, at boligfortætningen ikke skal omfatte Hareskovby, fordi byen derved (utilsigtet) mister sit særpræg og kvalitet. Grænsen er nået.

Miljøforeningen Furesø Agenda 21 har også set nok byfortætning.

- Vi er ikke enige i det grundlæggende vækst-synspunkt om at kommunen skal have flere indbyggere, og slet ikke, hvis det involverer inddragelse af flere åbne arealer, -heller ikke perspektivarealerne nord for Slangerupvej, lyder det i høringssvaret.

DN Furesø ser store udfordringer med at byfortætte.

- Vi er enige i at byfortætning er at foretrække frem for byggeri i det åbne land. Vi frygter dog, at højere bebyggelsesprocenter vil vanskeliggøre målet om mere bynatur og grønne byer. DN Furesø mener, at ambitionerne på spildevandsområdet bør øges ganske væsentligt. Kommunens boligudvikling må ske på betingelse af, at problemerne med kloakvand er løst. Kommunen må rydde op, inden der bygges mere.