Prisvinderen Klara Blauenfeldt (nummer fem) stillede op til forevigelse sammen med de øvrige nominerede: Fra venstre er det Alexandra K. Høier, Skuespilleren Nikolaj Nording-Grooss, skiløberen Marie Klint Nielsen og guitarspilleren Gustav Ostenfeld Frøjk. Og til højre ses Team Octavia.

Klara vandt Talentprisen

Furesø - 01. juni 2018 kl. 14:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kunstner. En guitarist. En skiløber. En taekwondokæmper. En skuespillerspire og et helt hold gymnastikpiger.

Der var noget at vælge imellem, da Furesø Kommunes Talentpris 2018 skulle uddeles torsdag eftermiddag i Ungekulturhuset på Ballerupvej.

De unge mennesker bed negle, mens formanden for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Tine Hessner (RV), gennemgik deres meritter og understregede, hvor svært det er at vælge mellem så gode kandidater med så forskellige indgangsvinkler.

Men mon ikke de ramte rigtigt ved at kåre 15-årige Klara Blauenfeldt som Årets Talent.

I hver fald har den unge kunstner fra Værløse vakt betydelig opsigt med sine værker indenfor den svære kunstart grafik.

- Dit talent består både i, at du mestrer de grafiske teknikker, udforsker dem kreativt og visuelt, og at du har mod til at udtrykke dine følelser, sagde Tine Hessner i sin tale.

Klara Blauenfeldt begyndte på Skolen for Kunst, Design & Arkitektur i Skovhuset i 2014. Snart efter fik hun øje på grafikken. Og så gik det ellers stærkt.

Klara fik udvalgt et værk til den Internationale Biennale for børn og unge i Odense, og det var endda hendes kunstværk, der blev trykt på plakaten. Herefter er det gået slag i slag.

I 2017 blev tre af Klaras grafiske værker udstillet på den censurerede udstilling "Vårsalon" på Københavns Rådhus i foråret, udvalgt blandt 3300 billeder. Og hun har haft et portræt med på udstillingen "Portræt nu! for børn", der blev vist på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. I 2018 har Klara haft et portræt hængende på Furesø Rådhus og flere af hendes værker har været med på Vårsalon i København.

Med prisen fulgte en check på 5.000 kroner.

- Jeg vil bruge pengene til at købe udstyr til kunst, fortalte Klara Blauenfeldt.

Fem andenpladser

De øvrige nominerede blev allesammen nummer to. Det var skiløberen Marie Klint Nielsen, taekwondopigen, Alexandra K. Høyer, skuespilleren Nikolaj Nording-Grooss, guitaristen Gustav Ostenfeld Frøjk og ikke mindst gymnastikholdet Team Octavia (Frida Pirovano, Louise Walsøe Torup, Mathilde Albæk Jessen, Nanna Lund Schaadt, Sasha Rose Bruun, Signe Lange Nielsen & Xenia Welnøe).

