Klar til anlæg af kunstgræsbanen

Furesø Byråd fjernede onsdag aften en af de sidste hurdler, da et stort flertal på 20 mod 1 godkendte tilladelsen til nedsivning, tilslutning til offentlig spildevandsledning og udledning af drænvand. Enhedslistens Øjvind Vilsholm havde begæret sagen i byrådet og stemte da også imod.

- Vi kan ikke undgå, at det giftige gummigranulat vil sprede sig til omkringliggende søer og grundvandet, lød det fra Øjvind Vilsholm.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) var ikke så nervøs for det.

- Projektet er blevet bedre end i 2016. Der er kommet syv høringssvar. De er allerede blevet gennemgået nøje. Det har medført, at adgangsforholdene er blevet ændret, så spredningen af gummigranulat ikke bliver så voldsom, sagde Lene Munch-Petersen, som ser frem til det nye anlæg.

- Jeg håber meget, at det bliver til glæde for de mere end 700 medlemmer i Hareskov IF og børnene på Hareskov Skole. Hvis alt går vej, kan arbejdet med kunstgræsbanen være afsluttet til efteråret, lød det fra Lene Munch-Petersen.