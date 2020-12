Klar med ny film: Marie Brixtofte fortæller om en alkoholiseret opvækst

"Jeg har i virkeligheden kun ét ærinde, og det er at hjælpe så mange som muligt. Så da Tjeles Venner spurgte, om jeg var med på at lave mit foredrag om til en film, var jeg ikke i tvivl. Nu kunne foredraget endelig nå ud til alle dem, som ikke turde gå til foredrag på grund af Corona og til alle dem, som boede i landsdele, jeg ikke havde besøgt. Samtidig vil det gøre en forskel for børn og unge fra misbrugsfamilier, da alle indtægter går ubeskåret til dem. Misbrug og dysfunktion går i arv, og det sætter dybe ar i både misbrugeren og i de pårørende. Vi skal have brudt den onde cirkel, og det er min inderligste håb, at denne film kan være med til det," siger Marie Brixtofte i pressemeddelelsen.

"Mere end 120.000 børn i Danmark vokser op i hjem, der er præget af misbrug. Og til dem - og til alle voksne børn af alkoholikere - giver Marie Brixtofte i foredragsfilmen værktøjer til, hvordan man kommer godt videre i livet og bekæmper de senfølger, som hovedparten af unge og voksne børn af alkoholikere lever med på grund af dysfunktionelle roller, usunde mønstre og kampe i den nærmeste familie. Filmen er skabt for at hjælpe børn af alkoholikere til en bedre start på livet, og vi skylder Marie Brixtofte stor tak for, at hun stiller sig til rådighed for dette projekt. Det betyder, at vi gennem De Små Skuldre kan hjælpe flere af de alt for mange børn, der vokser op med en misbrugende far eller mor", siger formand for foreningen Tjeles Venner Kurt Elmegaard.