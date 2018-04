Klagen er ikke trukket tilbage

Heidi Storck vender ikke tilbage på Frederiksborg Amts Avis henvendelser vedrørrende klagen.

Furesø - 06. april 2018 kl. 11:51 Af Mikkel Kjølby

Bølgerne gik højt, da Ny Bringe Grundejerforenings medlemmer skulle tage stilling til om klagen over lokalplanen skulle trækkes tilbage. I sidste ende var der dog et klart flertal for at bestyrelsen for grundejerforening skulle trække klagen tilbage.

Det viser sig imidlertid, at klagen fortsat er aktiv i planklagenævnets system.

- Furesø Kommune kan bekræfte, at kommunen ikke har modtaget oplysninger om, at klagen fra Ny Bringe Grundejerforening om Lokalplan 121-1 er trukket tilbage. Klagen figurerer således fortsat i Klageportalen som en aktiv klage, lyder det fra Asbjørn Gade-Nielsen, Byplankonsulent i Furesø Kommune i et svar på en henvendelse fra Frederiksborg Amts Avis.

Trods henvendelser via mail og telefon har formanden for Ny Bringe Grundejerforening, Heidi Storck, ikke svaret tilbage på avisens spørgsmål om, hvorfor klagen ikke er trukket tilbage.

Grundejerforeningens sekretær Palle Grølsted føler sig dog sikker på, at der er sendt relevante informationer ind til planklagenævnet.

- Jeg har ikke selv læst det, men der er sendt oplysninger ind til Planklagenævnet om resultatet af generalforsamlingerne, siger Palle Grølsted til Frederiksborg Amts Avis.

Hele miseren blev tirsdag aften yderligere mudret, da byrådsmedlem Ole Holleufer (LA) følte sig nødsaget til at sende en mail til grundejerforeningens medlemmer. Her skriver han blandt andet:

- Som lovlig valgt dirigent på de to ekstraordinære generalforsamlinger i Ny Bringe Grundejerforening skal jeg med beklagelse sende denne mail. Et godt stykke tid efter de to ekstraordinære generalforsamlinger den 7. og 8. marts 2018 modtog jeg, som dirigent, udkast til referat fra de to generalforsamlinger. Referater, som jeg ikke kunne tiltræde, da de skabte uklarhed om beslutningerne. Jeg bad derfor om at få tilsendt disse pr. fil, så jeg kunne korrigere med fakta. Jeg modtog ikke filen og har i stedet givet mine bemærkninger på skrift. Jeg har senere erfaret, at de to referater, som jeg altså ikke har tiltrådt eller underskrevet, er tilgået Planankenævnet med mit navn på, og at Ny Bringe Grundejerforenings klage over lokalplan 121-1 stadig er i planklagenævnets system, står der i mailen fra Ole Holleufer.

Han har siden rettet henvendelse til Furesø Kommune og Planklagenævnet for at få rettet op på misforståelsen.

- Jeg er oprigtig rystet over at vi i Ny Bringe Grundejerforening har en bestyrelse, der begår svig og dokumentfalsk for aktivt at modarbejde medlemmernes beslutninger, skriver Ole Holleufer videre.

Frederiksborg Amts Avis har kontaktet Ole Holleufer. Han oplyser, at han ikke ønsker at forfølge sagen i retssystemet og ikke har yderligere kommentarer.

Eddi Meier var særdeles aktiv i bestræbelserne på at få Ny Bringe Grundejerforening til at trække klagen tilbage, da den kan få vidtrækkende konsekvenser for tidshorisonten for udbygningen af Sydlejren. Han er rystet over denne udvikling.

- Denne adfærd fra Ny Bringes bestyrelse vidner om en bestyrelse, som groft har misrøgtet sine beføjelser og svigtet medlemmernes tillid ved ikke at efterkomme beslutninger vedtaget af foreningens generalforsamlinger, lyder det fra Eddi Meier.

Han opfordrer medlemmerne af grundejerforeningen til at sikre valget af en ny bestyrelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 19. april. Han stiller dog ikke selv til valg i grundejerforeningen.