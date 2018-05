Klage over Sydlejren får nyt liv

- Planklagenævnet har bl.a. på baggrund af din henvendelse vurderet, at der foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at nævnet kan se bort fra, at klagen er indgivet for sent. Du har således oplyst, at du var bekendt med, at Ny Bringe Grundejerforening, som du er medlem af, rettidigt havde indgivet en klage. Nævnet antager derfor, at dette har afholdt dig fra at klage som enkeltperson, idet denne antagelse endvidere bestyrkes af, at din klage er enslydende med den af grundejerforeningen indgivne klage, og at du indgav din klage umiddelbart efter, at du var blevet bekendt med, at grundejerforeningens klage ville blive trukket tilbage. Nævnet har derfor valgt at tage din klage over kommunens vedtagelse af lokalplanen under realitetsbehandling, lyder det i svaret fra Planklagenævnet.