Kirketjener Elisabeth Octavia Straby Pedersen tog turen rundt til 30 seniorer i Hareskovby. Det tog sin tid, for der skulle naturligvis være tid og overskud til en snak.

Kirketjener på rundtur til seniorer

Under normale omstændigheder samles godt og vel 30 snakkesaglige seniorer en gang om måneden i sognehuset på Skandrups Allé i Hareskovby til hygge, snak, kaffe og socialit samvær.

Men dette er ikke normale omstændigheder. De extraordinære tider under coronakrisen fik kirketjener Elisabeth Octavia Straby Pedersen til at tænke ud af huset, for kontakten skal naturligvis holdes ved lige.