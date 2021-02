Provst Rebecca Rudd sammen med sidste års konfirmander, som fik deres konfirmation rykket til september og blev opdelt i mindre hold. Privatfoto

Kirker har fundet forskellige løsninger på konfirmationer

Igen i år kommer konfirmationerne i klemme på grund af corona-restriktionerne, men nu er der fundet en løsning. 'Det har været rigtig svært', siger provst Rebecca Rudd

Furesø - 18. februar 2021 kl. 19:27 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det har krævet store overvejelser og en kalender, der skulle gå op, men nu er det lykkedes at finde en løsning på konfirmationerne i Hareskov og Værløse Sogne. Det er endt med en fleksibel løsning, da konfirmanderne og deres forældre enten kan vælge at beholde deres oprindelige dato eller vælge mellem to alternative datoer, som ligger i juni eller september.

"Der er ingen i landet, der ved hvordan tingene ser ud til den tid, så derfor har vi besluttet at fastholde de oprindelige datoer og tilbyde to alternativer. Vi strækker os så langt som vi kan," siger Rebecca Rudd, der er provst i Ballerup-Furesø provsti.

Udsatte bryllupper Det er 15 hold konfirmander, som alle skulle være konfirmeret enten den 31. april eller den 1. maj, og forældrene kan nu vente op til en måned før med at vælge, om de vil flytte datoen. I Hareskov Kirke har langt de fleste allerede valgt at udskyde konfirmationen til juni og september. Der er kun en enkelt, fra Rebecca Rudds hold, der holder fast i den oprindelige dato, og den bliver stadig bliver gennemført.

"Det er en, som vil være sikker på, at bedstemoren kan være med," siger Rebecca Rudd.

Hun fortæller, at det har været et større puslespil at få datoerne til at gå op på grund af udskudte bryllupper og dåbsarrangementer.

"Det har været ren kalendergymnastik. Det har været rigtig svært, da vi har et hav af bryllupper, der er blevet udsat fra sidste år. Det var derfor de eneste lørdage, der ikke var optaget af dåb eller bryllup," siger hun.

Præsten havde dog helst set, at alle konfirmationer blev rykket til september uden andre valgmuligheder, så der sandsynligvis kunne være fuld kirke. Men det var der forskellige holdninger til i pastoratet, så det endte med et kompromis.

"Jeg havde nok foretrukket at flytte alt til september. De unge fortjener en fest, som om intet er hændt med musik, korsang og bedsteforældre. Jeg ønsker også, at kunne forberede dem til konfirmationen samlet, og så er der Blå Mandag, - den glæder de sig til at fejre i fællesskab. Jeg håber, at når vi kommer frem til september, så er alt normaliseret," siger hun.

Nervøse forældre i Farum I Farum Sogn er der også truffet en beslutning om konfirmationerne, og her bliver de alle flyttet til september. De 220 konfirmander har allerede fået besked, og familierne har ifølge præst Jan Sievert Asmussen udvist stor forståelse.

"Alle de berørte familier har været enestående forstående og imødekommende. Inden vi sendte de nye datoer ud, fik vi mange nervøse forespørgsler fra familier, der var holdt op med at tro på tilstrækkelig genåbning i maj," fortæller han.

I forhold til konfirmandforberedelsen har udsættelsen også været en gevinst, da de måske kan nå at se konfirmanderne fysisk og ikke kun gennem en skærm.

"Vi håber at kunne se konfirmanderne fysisk senere på foråret - det er tiltrængt efter denne tids online præstetimer. Jeg selv har hver uge mit hold på skærmen i en halv times tid og er dybt imponeret over de unge udholdenhed under den nuværende nedlukning. De er så fornuftige, samtidig med at det jo er de unge, der har det største sociale udviklingsbehov," siger Jan Sievert Asmussen. –-