Se billedserie Farum Kirkes antependium skal renoveres. Kirkens tørre miljø har fået træet til at trække sig sammen til skade for maleriet. Foto: Allan Nørregaard

Kirkemaleri fra 1500-tallet trænger til en kærlig hånd

Furesø - 23. november 2020 kl. 06:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Vi ved det ikke med sikkerhed, men det menes, at den magtfulde slægt Hviderne i 1100-tallet ville befæste deres magt på Sjælland. Til det formål opførte de blandt andet Farum Kirke i det herrens år 1130.

Næsten 900 år er passeret. Hvælvinger, kirketårn, våbenhus og meget andet er kommet til. Generationer har afløst generationer. Men den oprindelige kirke står der fortsat.

Døbefonten fra 1250 er kirkens ældste inventar. Altertavlens antependium er formentlig det næstældste. Ældre end selve altertavlen som er fra 1599 og prydes af Christian 4s navn.

- Farum Kirkes altertavle er en skriftaltertavle, hvor man finder historien om brødet og vinen på dansk men også på latin, selv om den først er kommet til efter reformationen. Altertavlen fortæller på skrift, hvad det er, præsten gør i kirken om søndagen, fortæller Jan Asmussen.

Nederst finder man en såkaldt antependium. I dette tilfælde et maleri af et forhæng, som illuderer overgangen til det evige liv.

- Antependiet er et billede af et tæppe eller forhæng. Det har formentlig haft en anden brug, men er havnet her på en eller anden måde. Det kan være ældre end resten, siger sognepræst Jan Asmussen.

Altertavler er også et modefænomen. Den oprindelige altertavle var malet på endevæggen, hvor der også er et lille vindue. Den nuværende altertavle blev i 1600 eller 1700-tallet vendt om, så den nuværende bagende fungerede som altertavle på en eller anden vis. Først i 1951 blev de fine skrifttegn afdækket igen, og ført tilbage til deres fordums storhed.

Nu skal der igen ske noget. For maleriet er efterhånden nået til et punkt, hvor det skal restaureres.

- Kirken er nu opvarmet. Det giver et tørt miljø. Det er godt for orglet, men det er dårligt for ting, der er malet på træ. Træet trækker sig sammen. En konservator skal i aktion for at renovere maleriet, forklarer Jan Asmussen.

Inventaret i de danske kirker ejes af Nationalmuseet, men selve bevaringen af de historiske ting er en opgave for lokale, hvilket formentlig er årsagen til, at de gamle objekter fortsat er i intakt stand.

- Siden 1903 har det været en opgave for Menighedsrådet, men inden da var det kirkepatronens opgave. I Farum var kirkepatronen identisk med den til enhver tid siddende ejer af Farumgård. Derfor har der altid været lokale folk til at passe på kirken. Der findes ingen bedre måde at bevare ting end at opbevare dem lokalt, og at de hele tiden bliver brugt, fortæller Jan Asmussen.

Generationer efter generationer af Farumborgere har søndag efter søndag kigget på antependiummet. Umærkeligt er det blevet en del af det fælles gods - den fælles historie.

- Det spiller en stor rolle for folk, at de ser deres eget korte liv, som en del af en større sammenhæng. Det liv, vi lever, er omgivet af en historie, der gik forud, og en historie, der kommer bagefter, forklarer Jan Asmussen.

Han har selv været præst i Farum Kirke i 26 år. Det er lang tid, men alligevel kun et kort stykke tid set i Farum Kirkes samlede levetid. Og hver gang Jan står foran altertavlen bliver han mindet om det. For på væggen hænger en mindetavle over Ole Bagger, som var præst i Farum Kirke gennem 62 år frem til sin død i 1752.

- Ham vil jeg gerne slå, men det kommer jeg ikke til, siger Jan Asmussen med et smil.