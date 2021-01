Kirke Værløse-kalenderen klar til salg med forsinkelse

Under normale omstændigheder kommer Kirke Værløse og omegns husmoderforenings kalender til salg i december måned, men også i dette tilfælde har coronaen spændt ben.

- Trykkeriets bogbinderi blev lagt ned af corona, lige da kalenderen skulle færdiggøres og leveres til mig. Det betød, at jeg først fik leveret den 30. december ved middagstid og dermed også først på det tidspunkt kunne levere til Meny, fortæller Charlotte Søllner Hernø, formand for husmoderforeningen.

Pengene fra salget går til at finansiere foreningens aktiviteter, som primært består af en række foredrag på Den Gamle Skole i Kirke Værløse.

Det Kongelige Bibliotek har givet Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening tilladelse til at anvende et udvalg af hans billeder.

- Vi er meget glade for, at vi som led i vores fundraising har fået lov til at anvende de fantastisk spændende billeder, som kan bibringe viden om vores lokale historie, sætte fantasien i gang hos alle og måske give anledning til udflugter, fortæller Charlotte Søllner Hernø,