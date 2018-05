Ifølge udvalget for Dagtilbud og Familier skal det undersøges om Kildehuset kan flyttes fra Farum Hovedgade til Bifrosts midlertidige lokaler ved Solvangskolen. Den plan er Enhedslisten ikke med på.

Kildehuset på byrådets dagsorden

Furesø - 23. maj 2018 kl. 09:05

Af Mikkel Kjølby

En eventuel flytning af Kildehuset til Bifrost ved Solvangskolen kommer ikke til at gå stille af.

Enhedslistens byrådsmedlem Helle Vallentin håber, at hun ved at tage sagen op i byrådet kan få udvalget for Dagtilbud og Familier til at ændre kurs i sagen om Kildehuset.

- Forældrene har lagt et kæmpe arbejde i at gennemgå de forskellige muligheder, der har været for Kildehuset. Sammen med repræsentanter for medarbejdere og ledelse har forældrene arbejdet i et udvalg vedrørende Kildehusets fremtid, siger Helle Vallentin og fortsætter:

- Udvalget er nået frem til, at det ikke giver mening at flytte Kildehuset. Det er derfor fuldstændig ubegribeligt, at Udvalget for Dagtilbud og Familier kan nå frem til, at man vil flytte Kildehuset.

Helle Vallentin mener, at den form for borgerinddragelse er gift for det fremtidige samarbejde mellem forældre og kommune - ikke bare i forhold til Kildehuset, men i forhold til den generelle samarbejde mellem forældre og kommune.

- Når man som forældrerepræsentant bruger dyrebare timer på frivilligt arbejde, så er det vigtigt, at vi tager de input, vi får, alvorligt. Det nytter jo ikke noget, at vi beder forældrene arbejde med løsninger for Kildehuset på deres nuværende matrikel i over et halvt år, og så efterfølgende træffer beslutning om noget helt andet. Det er jo at holde borgerne for nar, påpeger Helle Vallentin, som også frygter en centralisering omkring Ryttergårdsvej.

- Hvis man vælger at flytte Kildehuset op i Bifrosts lokaler, så får endnu en institution placeret tæt på Ryttergårdsvej, hvor vi allerede har både Paletten og Børnehusene. Så heller ikke her har Udvalget for Dagtilbud og Familier lyst til at lytte på de råd, de får, konstaterer Helle Vallentin.