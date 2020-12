Der har kun været en interesseret køber i Kildehuset på Farum Hovedgade, der bliver solgt til MSG Ejendomme, der hører til i Frederikssund. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Kildehuset bliver overtaget af Børnehuset SIV: Jeg kan ikke lade være med at se det sjove i det

For to år siden vedtog et lille flertal at flytte børnehaven Kildehuset til Solvangsskolen. Ny flytter Børnehuset SIV ind i lokalerne, som politikerne

Furesø - 25. december 2020 kl. 08:24 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det bliver Børnehuset SIV, der flytter ind i Kildehuset på Farum Hovedgade. SIV overtager dermed lokalerne fra Børnehuset Kildehuset, som i stedet skal flytte til Solvangsskolen. Det blev vedtaget på sidste uges byrådsmøde at lade MSG Ejendomme købe huset, som derefter vil udleje lokalerne til den private institution. Børnehuset SIV er et tilbud til alvorligt syge børn og deres pårørende, og MSG Ejendomme er den eneste, der har budt på huset.

Stemmer imod Et snævert flertal i byrådet vedtog i 2018, at Børnehuset Kildehuset skal flytte til andre lokaler på Solvangsskolen, og det stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti dengang for. Forklaringen var blandt andet, at lokalerne ikke er egnede til at huse en daginstitution, og Carsten Svensson (DF) bemærkede derfor det parakdoksale i, at der nu flytter en anden daginstitution ind i huset. Flytningen har tidligere givet anledning til mange diskussioner blandt både politikere og forældre.

"Jeg er fuldstændig bevidst om, at det er en noget anden konstruktion end en egentlig børnehave, men hele grundlaget for at flytte Kildehuset til en bedre ejendom var, at det vi bød børnene, ikke var i orden. Så jeg kan ikke stemme for, at vi sælger ejendommen til en ny børneinstitution," sagde han.

Strålende Det endte dog med kun at være Carsten Svensson, der stemte imod købstilbuddet. Han var dog ikke den eneste, der kunne se komikken i, at der flytter en anden institution ind.

"Jeg kan ikke lade være med at se det sjove i det. Da vi fra konservativ side var imod nedlæggelsen af Kildehuset, synes vi, at det er strålende, at der flytter en ny institution ind. Jeg håber, at det bliver et vellykket match for dem," sagde Lars Carstensen (K), mens Øjvind Vilsholm (EL) mente, at det var dem, der i sin tid stemte for at flytte børnehaven, der nu har et forklaringsproblem.

"I Enhedslisten var vi stor fortaler for at bevare Kildehuset. Vi mente, at det var en fin nok institution, som kunne renoveres. Nu må flertallet selv redegøre for deres, det er ikke os, der har et forklaringsproblem," sagde han.

Ikke bekymret Udvalgformand for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S), forsvarede beslutningen med, at det er en anden type institution, der nu overtager stedet.

"Jeg har været på besøg hos SIV, og den måde, de arbejder på, er meget anderledes end en almindelig daginstitution, hvor vi samler større børnegrupper, og hvor vi har færre hænder omkring børnene. Jeg er fuldstændig enig i, at Kildehuset ikke er optimalt til et helt almindelig dagtilbud, men jeg synes, at der er rigtig fine ting, som SIV kan udrette i de bygninger. Så derfor er jeg ikke bekymret for, at der kommer til at være børn i Kildehuset, når nu konstruktionen er helt anderledes," sagde hun.

Børnehuset SIV flytter fra en kommunal ejet bygning på Alfred Sørensensvej i Farum og ind på Farum Hovedgade.