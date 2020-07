Kendt hus var del af filmsucces

I serien om Furesøs herligheder skriver vi om Poeten og Lillemors hus, der er opført i år 1800 og ejes af Værløse Menighedsråd. Kirkens organist Knud Murmann Jensen boede i mange år i huset. Han sad også kommunalbestyrelsen. For ti år siden foreslog formanden for den lokale grundejerforening, at landsbyens centrale torv skulle opkaldes efter Poeten og Lillemor. Det blev ikke til noget. Foto: Charlotte Søllner Hernø