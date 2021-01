Fysisk aktivitet har altid været et omdrejningspunkt i Katrine Storm Pipers tilværelse. Ikke mindst basketball og løb spiller en stor rolle. Lige for tiden kæmper hun for at komme tilbage. Senfølgerne af COVID-19 har vist sig at være en barsk omgang, Foto: Allan Nørregaard

Katrines møde med corona fortæller historien om 2020

COVID-19: Det var mandag den 7. september. Katrine Storm Piper stod med en positiv test for COVID-19. Panikfølelsen bredte sig i hendes krop. Ikke fordi hun var bange for at dø af sygdommen, for det var hunlogisk set for ung og frisk til. Men to dage forinden havde hun været frivilig i køkkenet i forbindelse med Værløse BasketBallklubs opstartsweekend. Tanken om muligvis at have smittet en hel klub var ubærlig.