Karens engel vogtede over vaccinen

- Der er den vildeste stemning. Det er en alvorlig atmosfære, for det er dyre dråber og det skal foregå systematisk, men samtidigt er beboerne, personalet, lægerne og sygeplejerskerne rørte. Indimellem kommer der klapsalver fra vaccinerummene. For det er en stor dag. Det har været et hårdt år med restriktioner, mundbind og beboere, som ikke kunne se deres kære. Det er vores håb, at vi med vaccinen kan se enden på det, siger Liv Vogt, projektleder på Ryetbo Plejehjem.