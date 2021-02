Karen fik det andet stik: 'Jeg var ved at tude'

Siden Ryetbo fik den første omgang af vaccinen den 6. januar, har der været ventet på anden omgang med spænding. Der var pyntet op med flag og balloner for at markere, at i alt 229 skulle have andet stik.

Ryetbo har haft enkelte tilfælde af coronavirus men ikke nogen egentlige udbrud. Liv Vogt fortæller, at beboerne giver udtryk for taknemmelighed over, at anden vaccine nu er overstået. Dog vil 2021 stadig være præget af brug af værnemidler og af at holde afstand, for meget af personalet og de pårørende mangler stadig at blive vaccineret.