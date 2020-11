Se billedserie Karen Schmidt nyder livet som selvstændig, selvom hun har skullet lære meget fra bunden.

Karen Schmidt forlod jobbet og blev keramiker: Jeg kunne mærke, der skulle ske noget

For to år siden sagde hun et godt fuldtidsjob op uden at kunne dreje en keramik-skål. Nu er hylderne fyldt med farvestrålende skåle, kopper og vaser i det åbne værksted i Hareskovby

For to år siden sagde 37-årige Karen Schmidt sit job op som projektleder hos DSB uden at vide præcis, hvad der så skulle ske. Det eneste, hun vidste, var hun nu skulle bruge sine kreative evner i et nyt liv som selvstændig.

"Vi havde lige solgt vores lejlighed på Nørrebro. Jeg sad i mit job og havde brug for at lave noget kreativt, hvor jeg kunne skeje mere ud i stedet for at være omgivet af hvide vægge på et kontor. Det var min mand, der sagde, hvorfor gør du det ikke?" husker hun.

Det hele faldt sammen med, at de fandt et hus i Hareskovby, hvor der var et keramikværksted i husets nederste etage. Huset har tidligere tilhørt den anerkendte keramiker Christa Julin, og her bor de nu med deres to børn på syv og tre år. Efter at have set stedet var Karen Schmidt ikke i tvivl om, at det var den vej, hun ville gå.

"Da jeg så værkstedet, vidste jeg, at jeg kunne gøre noget med det."

Lærte at dreje Hun var 10 år, da hun første gang sad med en klump ler i hånden ved et besøg hos en keramiker i Lyngby, og siden har hun ikke sluppet interessen.

"Det blev jeg ret bidt af, og jeg har gået til keramik på Østerbro, før jeg fik børn. De sidste par år har det kreative ligget stille, men jeg mærke, at der skulle ske noget," fortæller Karen Schmidt.

Det eneste problem var, at hun aldrig havde lært at lave keramik på en drejebænk. Det afskrækkede hende dog ikke.

"På det tidspunkt kunne jeg ikke dreje noget. Så jeg gik ind til en keramiker på Nørrebro, og sagde: Jeg skal være keramiker, så jeg skal lære at dreje. Derefter spurgte hun, om jeg ville i praktik hos hende," siger hun.

I de sidste to år har Karen Schmidt derfor knoklet med at lære dreje, få styr på glasuren og den rigtige måde at brænde på. Selvom hun tidligere har taget et keramikkursus, er det noget andet at lave alt selv.

"Jeg havde aldrig selv brændt før, og jeg har også tænkt på, om det var for stort et arbejde, for det har virkelig taget lang tid at lære det hele. Man kan sagtens lære at dreje en skål, men til at starte ned bliver den ikke særlig pæn. Det tager lang tid at lære at gøre det ordentligt, og jeg ville også gerne skabe nogle ting, som skilte sig ud," fortæller hun.

Juleværksted I det hyggelige værksted, der også fungerer som butik, er der mange forskellige farver og former på hylderne. Op til jul invitererer hun til åbent juleværksted med glögg og æbleskiver, og hendes ønske er især at få flere lokale kunder.

"Jeg ved godt, at jeg nok ikke får nogen til at køre herud fra København, men jeg vil gerne fortælle de lokale herude, at jeg findes. Jeg har allerede kunder, og jeg sælger hele tiden noget. Jeg har også nogle fra Jylland, der bestiller ting gennem webshoppen," siger hun.

I øjeblikket er hun i gang med mange julegavebestillinger som blandt andet tæller 12 tallerkner. Uanset hvad der skal laves, er det en længere proces, da det skal brændes og tørre flere gange. En enkelt kop kan derfor tage flere uger fra bestilling og til den er færdig.

Vil lave kurser Karen Schmidt er flere gange blevet opfordret til at afholde keramikkurser, og på sigt er det et ben i forretningen, som hun gerne vil i gang med.

"Måske allerede til næste år, hvis ikke corona sætter en stopper for det. Jeg kan mærke, at der er mange, som har en interesse for keramik. Men det er svært at lave derhjemme, hvor man ikke selv kan brænde det, og jeg vil gerne give min viden videre," siger hun.

Selvom det for Karen Schmidt har været en stor mundfuld både at skulle lære håndværket, indrette værkstedet og samtidig opbygge en ny forretning, har hun ikke fortrudt. Indtil videre har hun åbent hver torsdag eftermiddag, men det er altid muligt at komme forbi efter aftale.

Ville være egen chef Hun savner ikke sin tidligere tilværelse med en tryg fuldtidsstilling. Til gengæld kan hun godt savne at have kolleger omkring sig.

"Jeg fortryder ikke et øjeblik. Der er fordele og ulemper, men jeg savner ikke at skulle møde klokken otte om morgenen på arbejde. Jeg nyder fleksibiliteten, og jeg har altid gerne ville være min egen chef. Frihed er en helt vildt vigtig værdi for mig, og det trives jeg godt med. Jeg håber en dag, at jeg kan få en praktikant, ligesom jeg selv var, for jeg kan godt savne selskab indimellem," siger hun.

Fleksibiliteten betyder, at hun stopper med at arbejde tidligt om eftermiddagen, men til gengæld arbejder hun videre om aftenen, efter at børnene er gået i seng.

"Jeg kan i realiteten lægge mig ind på sofaen, men der er stadig ting, der skal laves," siger hun.

Karen Schmidt og hendes mand er stadig nye i kvarteret i Hareskovby, og hun glæder sig især til at lære flere at kende i området. Hendes ønske er at have et åbent værksted, hvor folk uformelt kan komme forbi.

"Det er et fint rum, og jeg vil gerne gøre det til et mere tilgængeligt sted. Jeg har altid ønsket at have et åbent værksted," slutter hun.

Juleværksted Det er muligt at komme forbi værkstedet til glögg og keramik de fire sidste torsdage inden jul fra kl. 14-18.







Ud over keramik maler Karen Schmidt også akvareller, som sælges i værkstedet.





