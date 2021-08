Se billedserie Seniorbofællesskabet Ydungård har det sidste års tid taget form bag Langhuset. VABs formand Niels Holk Teinhart glæder sig over, at det lange og komplicerede forløb ser ud til at få en lykkelig slutning med indlyftning i januar 2022. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Kampen om Ydungård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kampen om Ydungård

Furesø - 07. august 2021 kl. 11:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

»Kampen om Ydungård«

Det lyder som en Morten Korch-film med Poul Reichhardt som helten, som forsøger at bevare sin slægtsgård overfor en ond skurk.

Men det er en moderne historie om, hvor utroligt meget det kræver at få stablet et byggeprojekt på benene midt i virvaret af meningsforskelle, borgermøder, nabohøring, skybrudshåndtering, valgkamp og detaljer i byggeriet.

Ydungård er ikke en gård længere. Den blev revet ned for mange år siden, da byudviklingen af Værløse tog fart. Men navnet var oplagt, da en gruppe Værløseborgere i 2013 var til orienteringsmøde på rådhuset om muligheden for at bygge seniorbofællesskaber i Furesø Kommune.

Den forladte Byggelegeplads for enden af Langhuset på Kirke Værløsevej virkede som det oplagte sted. Den lå tilsyneladende lige til højrebenet. men der skulle gå næsten syv år, før byggeriet kom i gang. Hvorfor så det? Svaret er indviklet.

Niels Holk Teinhart var nyvalgt formand for Værløse Almennyttig Boligselskabs bestyrelse, som repræsenterer 11 boligafdelinger i Værløse. Her i blandt Vesterbo, som omfatter Langhuset, Vesterbo Vænge og Vesterbo, da projektet skulle sættes i gang. Han har indvilliget i at fortælle om lange, kringlede vej frem til, at beboerne flytter ind i de 36 ældreboliger i januar 2022.

VAB havde egentlig skrinlagt tankerne om boliger på Byggelegepladsen. Det blev ellers diskuteret med Værløse Kommune, dengang borgmesteren hed Jesper Bach (V). Den officielle melding var, at kommunen ikke ville give boligerne direkte udkørsel til Kirke Værløsevej. Uofficielt var der ikke den store interesse for flere almennyttige boliger. I stedet sprang området i skov, de gamle bygninger blev revet ned, da der kom vand i kælderen.

Forskellige indgangsvinkler

Ved borgermødet i 2013 fik gruppen af borgere, der ville lave et seniorbofællesskab i Værløse, den opfattelse, at projektet ville få kommunens opbakning. Men så opstod problemerne, for det valgte område er ikke kommunalt ejet.

- Furesø Kommune var ikke opmærksom på, at Ydungård-gruppen ikke repræsenterede boligselskabet. Først efter borgermødet tog gruppen kontakt tl VAB. Vi syntes, at det kunne spændende at arbejde videre med tanken. Vi fik involveret Boligafdeling Vesterbo. For det springende punkt var jo, at beboerne i Vesterbo skulle afgive et område til Ydungård-gruppen uden at få noget igen. I almennyttige boligselskaber fungerer det nemlig ikke sådan, at den enkelte afdeling får pengene fra boligselskabet. Pengene går i VABs dispositionsfond, fortæller Niels Teinhart.

Ydungård-gruppen havde af kommunen fået den opfattelse, at de selv ville kunne bestemme, hvem der skulle bo i den nye boligafdeling.

- - Vi stod med en gruppe som brændte for en sag, men det var ikke dem, der skulle tage beslutningerne. Den kompetence tilfaldt boligselskabets beboerdemokrati, og på det tidspunkt var Ydungård-gruppen slet ikke en del af VAB, som i sidste ende stod med den økonomiske risiko i sagen, siger Niels Holk Teinhart og fortsætter:

- Det var især et problem, at Ydungård-gruppe ville bestemme, hvem der skulle flytte ind. Beboerne i Vesterbo skulle afgive grunden uden at få noget igen økonomisk, og så endda acceptere, at beboerne, der havde været skrevet op til ældrebolig i 15 år, blev overhalet indenom af beboere, der aldrig havde været skrevet op, men kom ind på ikke-objektie kriterier. Sådan kunne det naturligvis ikke være. Ydungård kunne ikke være med i et fællesskab, som VAB, og så have rettighederne og ikke pligterne. Det tog lang og mange møder, før vi nåede frem til en aftale, som indebærer, at de medlemmer af Ydungård-gruppen får mulighed for at flytte ind, når boligerne står klar. De resterende 12 boliger fyldes op fra VABs venteliste. Fremadrettet vil nye beboere, skulle tage en møde med inforguppe fra Ydungård, som orienterer om, hvordan det er at bo et seniorbofællesskab. De nye beboere får dermed den bedste mulighed for at vurdere om, de vil være en del af fællesskabet, inden de siger ja til lejemålet. Men infogruppen kan i sidste ende ikke sige nej til nye beboere, forklarer Niels Holk Teinhart.

Da først udlejningsaftalen faldt på plads i 2017, kunne man komme videre med projektet, men der var mange flere knaster.

Da de fleste af medlemmerne i Ydungård-gruppen boede i villaer, var der også markant forskel på ønskerne om boligtyper. Ydungård-gruppen ønskede store 4-værelsesboliger, mens VAB s bestyrelse ønskede en blanding af 2-3 og 4-værelser. I sidste ende nåede man også her til enighed. I forbindelse med udlejningen viste der sig at være størst interesse for 2 og 3-værelses.

- Efter at alle disse ting kom på plads, har vi haft en rigtig godt samarbejde. VABs bestyrelse har hele tiden haft Ydungårds formand og næstformand med som observatører ved alle møderne, for vi ville meget gerne inddrage dem i projektet, men der er forskel på at blive hørt og på at have kompetencen til at beslutte noget i sådan en sag, lyder det fra Niels Holk Teinhart.

En hulens masse vand

Når himlen åbner sine sluser over Værløse, flyder store vandmængder fra Kirke Værløsevej ned af skråningen mod Søndersø, hvor villaerne i flere tilfælde er blevet oversvømmet. Byggeprojektet på Ydungård har et fald på grunden, og var derfor en oplagt mulighed for at forsinke vandets vej ned mod Søndergårdsvej.

- Novafos kan ikke tage imod så meget vandt, som de har forpligtet sig til i dette område. Det betyder, at boligselskabet indgik en økonomisk aftale med forsyningsselskabet om, at forsinke mere vand end normalt på grunden. Løsningen blev et forsinkelsesbassin midt i byggeriet samt opstemningsmagasiner ind mod villaerne på Elmevej.

- Det var utroligt svært at blive enige om, hvordan vandet skulle håndteres. Der var fire forskellige vandrådgivere inde over projektet, da det havde stor betydning for boligområdets udformning, siger Niels Holk Teinhart.

Udfordringerne stoppede dog ikke der. En nabohøring op til kommunalvalget i 2017 udviklede sig til en duel på centimeter, tommelstokke og politiske hensyn.

- Naboerne havde den holdning, at byggeriet var for tæt på skel og havde svært ved at acceptere at grunden skulle ryddes, da de gik tur med hunde i den lille skov, som var vokset frem. Det blev en del af valgkampen i 2017. Naboerne blev inddraget i den fremtidige beplantning og placering af hvert hus blev justeret. Hver ændring havde betydning for resten af projektet. Ikke mindst fordi selv en lille justering havde betydning for vandhåndteringen samt tilgængeligheden til ældreboligerne, fortæller Niels Holk Teinhart.

Furesø Kommune trådte til med gode forslag, da økonomien i projektet efterhånden var blevet stram. Det var kommunen, som foreslog at ændre projektet fra familieboliger til ældreboliger, hvilket gav luft i økonomien. I 2018 var projektet så meget på plads, at Skema A blev vedtaget af Furesø Byråd.

Men udbuddet foregik i et overhophedet marked med høje priser fra entreprenørerne. Tre entreprenører bød ind på opgaven. Kun Enemærke & Petersen kom i nærheden af rammebeløbet. I foråret 2020 blev der skrevet kontrakt med Enemærke & Petersen. Siden er det gået næsten som smurt.

- Normalt opstår de største problemer under opførelsen af en byggeprojekt, men det har forløbet nogenlunde gnidningsfrit. I dette tilfælde var det vanskelige at nå til enighed med alle interessenter og få vedtaget og godkendt projektet, siger Niels Holk Teinhart, som blot har et fromt håb.

- Jeg er sikker på, at de kommende beboere bliver glade for at bo i Seniorbofællesskabet Ydungård og blive en del af fælleskabet i VAB.