Kaj Heiberg bliver snart 80 år, men knokler på med nye hjemmesider. Nu vil han rette henvendelse til det lokale handelsliv med siden www.furesoshops.dk Foto: Mikkel Kjølby.

Kaj slår et slag for det lokale handelsliv

Furesø - 21. marts 2021 kl. 19:21 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

For 18 år siden stoppede en aktiv erhvervskarriere for Kaj Heiberg, som drev restauranten Park på Østerbro og Damhuskroen i ti år.

- Jeg fik en by-pass operation og kunne stort set ingenting bagefter. Men så fik jeg en computer af min søn, fortæller Kaj Heiberg.

Med udsigt til Kumbelhaven knokler han foran computeren med at skabe nye hjemmesider og sælge bannerannoncer. Det går forrygende godt.

For to år siden startede han på hjemmesiden www.furesoshops.dk. Her finder man et samlet overblik over forretninger i Furesø Kommune. Under den første corona-nedlukning valgte han at sætte siden på standby, men nu er den atter aktiv.

- Jeg har været oppe på 1000 søgninger på en god dag, men så lukkede handelslivet ned, og jeg satte siden på standby, men nu er den åbnet igen. Man kan finde links til forretninger i alle brancher i Furesø Kommune, siger Kaj Heiberg, som bare ikke kan lade være.

- Jeg gør det for at slå et slag for det lokale handelsliv, siger Kaj Heiberg, som nu tager næste skridt og vil rette henvendelse til forretninger med henblik på at sælge bannerannoncer.

- Jeg håber, at folk vil hjælpe og handle lokalt. Det er ikke et projekt, jeg har lavet for at tjene millioner, forklarer Kaj Heiberg.

www.furesosshops.dk er langt fra hans eneste projekt. Han solgte bannere til siden www.vmirusland.dk. Nu har han lavet www.seemfodbold.dk, men også www.boogspis.dk/vis-hensyn og www.millionshops.dk.

- Jeg kan ikke dy mig. Jeg bliver ved, siger Kaj Heiberg.