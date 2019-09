Kært barn med mange navne

- Forleden ringede en lokal herre her fra Jonstrup, Mogens Houman, han er tidligere flyveleder her på Flyvestationen og kender rigtig meget til historien her. Han var på en meget omsorgsfuld måde bekymret for, at vi ville havne i en skidt situation, hvis vi blev ved med at kalde stedet her Officerskolen. Han kunne endda berette, at de i Mageløse gik og smågrinede lidt over, at vi kaldte stedet Officerskolen - for der har aldrig været en officer i bygningen, sagde udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller på munter vis i sin tale.