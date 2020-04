Påskemiraklet på Ryetbo Plejehjem. En borger sendte påskekruv med påskebreve til samtlig 110 beboere. Foto: Ryetbo Plejehjem

Kærligheden strømmer mod plejehjemmet

Furesø - 15. april 2020 kl. 20:59 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en anden Berlinmur har coronakrisen adskilt familiemedlemmer. De lokale plejehjem kæmper med næb og klæer for at holde smitten udenfor. Det har sat en stopper for fysiske besøg. Men ikke desto mindre mærker beboerne og de ansatte på Ryetbo Plejehjem en kæmpe opbakning.

Kodeordet er:

- Taknemmelighed, lyder det fra Liv Vogt, projektleder på Ryetbo Plejehjem.

- Både overfor den omsorg og støtte, som vi oplever at få fra pårørende og familier til vores beboere i en tid, hvor vi ikke kan modtage fysisk besøg - men også omsorg og opbakning fra borgere i samfundet uden for Ryetbo Plejehjem.

Opbakningen og omsorgen fra det omkringliggende samfund har været overvældende.

- De sidste uger har vi modtaget flere henvendelser fra borgere, som gerne vil gøre en forskel for vores beboere og ansatte. Før påske blev vi kontaktet af personer, som tilbød at bage hjemmebagte småkager til glæde for alle vores beboere. Det måtte vi desværre takke nej hertil, idet al ernæring kun bliver produceret i vores eget køkken af sundhedsmæssige årsager. De kære lokalborgere tog dog ikke »nej for et svar« Når der ikke måtte leveres småkager kom de i stedet med en masse blomster til at pynte rundt i Ryetbos fællesrum. Det skabte stor glæde, fortæller Liv Vogt.

I påsken oplevede beboerne et sandt påskemirakel. For pludselig en dag stod der en kurv ude foran hoveddørene.

- Vi modtog en kurv med 110 påskebreve samt slik og blomster - og dermed et påskebrev til enhver beboer på Ryetbo. Det er rørende at alle dem, som ikke har pårørende, også fik en påskehilsen. Vi er taknemmelige for denne omtanke og dette samfundssind - det gør en stor forskel for beboere og ansatte, at vide at »verden derude« venter og tænker på os, lyder det fra Liv Vogt.