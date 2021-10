Parret Flemming Blicher og Katjalivah Elley Hansen stiller begge op til kommunalvalget og regionsrådsvalget. Foto: Kim Skovsby Foto: Kim Skovsby

Kærestepar stiller op for Frihedslisten

Frihedslisten kæmper for mere frihed og mindre topstyring og er nu på listen til kommunalvalget i Furesø

Furesø - 24. oktober 2021 kl. 11:33 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

En ny liste har meldt sin ankomst til kommunalvalget i Furesø. Det er Frihedslisten, som er et liberalt parti på højrefløjen, der kæmper for frihed, og som stiller op med to kandidater i Furesø. Frihedslisten udspringer af Forfatningspartiet, som blandt andet blev stiftet af Værløse-borger Flemming Blicher i januar i år.

Han og kæresten Katjalivah Elley Hansen stiller op til både kommunalvalget i Furesø Kommune og til regionsrådsvalget.

"Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis," står der blandt andet.

Elite styrer landet

Ifølge Flemming Blicher er det ældre, handicap-og familieområdet, der har tændt den indre ild i dem.

"Jeg stiller op, fordi der på kommunalt plan sker en masse ting, som vi ikke kan se stiltiende på. Katjas mormor blev for eksempel syg, og da hun skulle have mere hjælp fra kommunen gik det helt i hårdknude," siger han.

53-årige Flemming Blicher har tidligere været med til at arrangere demonstrationer foran Christiansborg og andre steder i landet. Til en demonstration i Sønderborg har han ifølge Sønderborg Nyt blandt andet sagt:

"Der sidder en elite og styrer landet og jeg ved, at alle ledende ansatte i ministerierne også er medlemmer i frimurerloger. Det samme er borgmestre og kommunaldirektører. Og så er de ikke til at komme i kontakt med. De sidder og gemmer sig bag et bolværk af embedsfolk. Man kan ikke få deres mailadresse eller direkte telefonnummer."

Flemming Blicher bor sammen med Katjalivah Elley Hansen og deres tre børn, som hun går hjemme med. Han er selv uddannet ingeniør, men er i øjeblikket på dagpenge.

"Folk er ikke interesseret i at ansætte mig, når de ser, hvor engageret jeg er," siger han.

Frihedslisten stiller op i 25 kommuner med i alt 42 kandidater.