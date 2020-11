Kåring: Furesø er landets førende kulturkommune

Man tager tal fra Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal for en række områder. Ud af det hele får man et udtryk for kommunernes investeringer i kultur- og fritidsområdet og borgernes faktiske engagement.

Og vupti kommer Furesø Kommune ud som en klar nummer et på kulturområdet med afstand ned til nummer to, Roskilde.

I den forbindelse er formanden for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Tine Hessner (RV) blevet interviewet af magasinet.

- Det overrasker mig. Jeg tror, mange borgere vil sige, at det går rigtigt dårligt på kulturområdet, og jeg må også være ærlig og sige, at jeg synes, det er op af bakke. Det er hårdt arbejde at kæmpe for at bevare det kulturliv, vi har, selv om budgettet er ret småt i forhold til andre udvalg. Man mangler at se nogle af de sammenhænge, der er mellem kulturen, sundhed, og det almindelige velbefindende. Der er en høj grad af synergi, siger Tine Hessner til Danske Kommuner.