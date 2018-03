Designeren Bente Knap åbner butik på Farum Hovedgade. Arkivfoto

KNAP design flytter hjemmefra

Furesø - 16. marts 2018 kl. 10:32

I fem år har den tidligere journalist og DR-chef, Bente Knap, drevet sin designervirksomhed KNAP-design hjemme i garagen på Farum Hovedgade. Nu flytter virksomheden hjemmefra og godt 500 meter længere ned af gaden til et lille butikslokale overfor Akacietorvet.

Bente Knap har sin helt egen tilgang til det at sælge tøj.

- 70 procent af tøjet i en kvindes garderobe er fejlkøb. De sidste 30 procent kommer herfra. Hos mig handler det om at bygge en garderobe op. Kvinder skal have tøj, som de vil bruge hver dag. Hvis de kommer hjem med noget, som de ikke får brugt, så er de velkommen til at aflevere det igen og få pengene tilbage, forklarer Bente Knap. Tilbage på privatadressen ændrer virksomheden navn til »Unik til dig«, og bliver til et rent skrædderi.

- Det er ikke bare en tøjbutik som i ethvert center. Halvdelen af tøjet er mit eget design, den anden halvdel er af udvalgte designere. Og skal det lægges op, så gør jeg det, Det er fuld service, forklarer Bente Knap.

For Bente Knap har tøjet altid været en livsledsager. Hendes mormor var skrædder og det er gået i blodet. Men først havde Bente Knap en stor karriere med chefstillinger i Danmarks Radio. Men for fem år siden skete der noget skelsættende. Som et lyn fra en klar himmel kom beskeden om, at hendes mand Søren skulle have en levertransplantation. Bente stod med tre drenge og et liv, der ikke kunne hænge sammen.

- Hvis jeg skulle nå at hente drengene i børnehaven kunne jeg ikke engang arbejde syv timer om dagen. Det gik bare ikke. Så jeg lavede min forretning for at flytte hjem, fortæller Bente Knap. I dag har hendes mand det godt igen, og drengene er blevet store, så nu er tiden kommet til at flytte hjemmefra.

Det sker på lørdag, hvor der serveres champagne og trækkes lod om præmier fra klokken 11 til 15.