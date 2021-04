Lars Carstensen forstår ikke trafikplanens intentioner om at genere bilister for at få dem til at cykle. Han ser muligheder i nye teknologier. Foto: Allan Nørregaard

K: Drop cykeltvang - lav plan for at blive landets førende elbilkommune

Furesø - 19. april 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

- I 2030 foretages 90 procent af alle ture under 4 km til fods eller på cykel.

Det er en af målsætningerne i Furesø Kommunes oplæg til trafik- og mobilitetsplanen, som netop har været i høring. En anden lyder: - 70 procent af alle ture foregår til fods, på cykel og i den kollektive trafik.

Det lyder altsammen rosenrødt, men bag målsætningerne gennem sig konkrete indsatser, som får den konservative viceborgmester Lars Carstensen til at stejle. Han forstår ikke, hvorfor bilisme stemples som miljøsvineri, når der er teknologier på vej, der kan afhjælpe dette. Han ser hellere en plan, der gør Furesø til landets førende elbilkommune.

- Man vil tvinge folk til at cykle og bruge kollektiv trafik og genere bilisterne mest muligt frem for at gavne miljøet, siger Lars Carstensen, som vil trykke på stopknappen for en stund.

- Vi vil gerne være et grønt parti i den borgerlige blok, men vi vil ikke gøre det med hovedet under armen. Der står vanvittige ting i oplægget. Jeg kan ikke forstå, at det er kommet ud til en offentlig høring uden at ting, som ikke kan gennemføres i praksis, er fjernet. Planen skal have en runde 2, hvor det bliver gennemarbejdet. Djævlen ligger i detaljen, forklarer Lars Carstensen om det 50 sider lange oplæg.

Trafik- og mobilitetsplanen beskriver syv indsatsområder på trafikområdet og opsætter en række konkrete mål, som Furesø Kommune vil arbejde for frem mod 2030. Høringsperioden udløb den 8. april, og planen forventes vedtaget indenfor de næste måneder.

Nye teknologier ændrer billedet

Lars Carstensen påpeger, at Trafik- og mobilitetsplanen er baseret på en forældet miljøpolitik.

- Miljøpolitikkens udgangspunkt er, at biler altid forurener og skal bekæmpes med alle midler. Det er en forældet tilgang. Vi ser ind i et hastigt skift til miljøvenlige brændstoffer, som med ét gør biler og varevogne attraktive fra et miljøsynspunkt. Og heldigvis for det. Det er nemlig ikke realistisk, at alle borgere i Furesø cykler og går til deres gøremål, som det ønskes i planen, siger Lars Carstensen.

Han ser gerne en plan, der ikke generer borgerne i Furesø.

- Borgerne i Furesø er travle mennesker, som passer deres arbejde, henter deres børn, laver deres indkøb og så videre. Vi kan ikke sætte verden i stå, fordi vi har en forældet miljøpolitik. Vi konservative mener, at vi bør inkorporere nye teknologier i vores planer og politikker og ikke være blinde for, at verden ændrer sig hurtigt i disse år. At der ligefrem er skrevet ind i planen, at man skal gøre det elendigt at køre i bil, så det bliver mere attraktivt at cykle, synes vi er helt hul i hovedet, forklarer Lars Carstensen, som vil gå andre veje.

- I stedet foreslår vi konservative at opprioritere den miljøvenlige individuelle transport, at Furesø skaber grundlaget for at blive den mest visionære og elbilsvenlige kommune i Danmark, at vi sætter fokus på transport i vores byplanlægning, at vi tager hensyn til nye arbejdsformer og erhvervslivets transportbehov, samt at vi gør, hvad vi kan for at fremme nye CO2-neutrale energiformer, slutter Lars Carstensen.

