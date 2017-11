Send til din ven. X Artiklen: Juuls udtalelser ryster politiske veteraner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juuls udtalelser ryster politiske veteraner

Furesø - 18. november 2017 kl. 19:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to tidligere byrådspolitikere i Farum, Sabine Kirchmeier (formand for socialdemokraterne i Furesø red.) og Bo Finsen (spidskandidat for SF red.) tager nu bladet fra munden og advarer mod, at Venstre får afgørende indflydelse.

- Venstre tager desværre ikke ansvar for de enorme økonomiske udfordringer i Furesø, som de selv har skabt. Furesø blev født med en gæld på 3 mia. kr. på grund af det økonomiske kaos i Farum. Hvert år betaler vi mere end 120 mio. kr. i renter og afdrag. Det er en kæmpe udfordring, som det nuværende byrådsflertal har håndteret på fornem vis. Men Venstre tager stadig ikke ansvar, lyder det fra Sabine Kirchmeier og Bo Finsen.

Især Gustav Juuls udtalelser om, at Furesø Kommune kører med underskud får dem til at advare imod, at Venstre får afgørende indflydelse.

- Her kort før valget undsiger de budgetforlig om fremtidens økonomi, som de selv har været en del af. Det er dybt utroværdigt og betyder nok, at Venstre har dømt sig selv ude af det brede samarbejde i byrådet de kommende fire år. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, lyder meldingen fra Sabine Kirchmeier og Bo Finsen.

Gustav Juul mener ikke at han har undsagt budgettet, men derimod udtrykt bekymring for kommunens økonomi, når statstilskuddet, der kompenserer for den store gæld, falder markant om få år.

- Jeg mener ikke, at det er at undsige budgettet for næste år at påpege, at vi om få år løber ind i økonomiske udfordringer, når statstilskuddet reduceres betragtelig, siger Gustav Juul og fortsætter:

- Det er rigtig glædeligt, at vi i Furesø Byråd i de seneste fire år har haft en god ånd og tone og et godt samarbejde alle partier imellem, hvor vi har kunnet løse stort som småt. Et samarbejde, der bl.a. har vist sig ved meget brede budgetforlig, hvor mit eget parti Venstre har været med og har taget ansvar hvert eneste år. Jeg føler mig helt overbevist om, at det gode samarbejde vil fortsætte i næste byrådsperiode, hvor vi heldigvis kan kigge mere frem end tilbage, siger Gustav Juul.