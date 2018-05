Lyngholmskolen i Farum kan blive samlingspunk for Furesø Kommunes inklusionsindsats. Arkivfoto

Juul undrer sig over salgsplaner

Furesø - 12. maj 2018 kl. 22:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan give kommunekassen et tilskud på adskillige millioner kroner, hvis byrådet beslutter at føre en plan om at flytte Furesøskolen fra Søndersøskolen til Lyngholmskolen.

Punktet var på dagsordenen ved udvalget for skole & ungdomsuddannelses seneste møde, men beslutningen blev udskudt, idet udvalget ønskede at høre mere om de pædagogiske bevæggrunde for flytningen.

Muligheden for at flytte Furesøskolen er opstået, fordi Lyngholmskolen i Farum vil samle FFOen i færre lokaler. Dermed kommer huset med det spøjse navn, Tivolihuset, til at stå ledigt. Tanken er så at flytte kommunens inklusionsaktiviteter fra den tidligere pedelbolig ved Sønderskolen til Tivolihuset. Og dermed opfylde et ønske fra Furesøskolens personale om at samle aktiviteterne et sted.

Flytningen foreslås finansieret af salget af den gamle pedelbolig. Tilbage vil der være et pænt overskud, som afhænger af, hvordan man håndterer frasalget af grunden.

Venstres gruppeformand Gustav Juul stejler dog noget over planen.

- Furesøskolen er udfordret pga. nedslidte lokaler og manglende plads. Det skal der findes en løsning på. Men vi er bekymrede for om miljøet omkring Lyngholmskolen er det rigtige. Det er i forvejen den skole, der har de største udfordringer i kommunen, så er det det bedste sted at lægge endnu et specialområde, lyder det spørgende fra Gustav Juul, som frygter at motivation til flytningen i virkeligheden handler om at lukke et hul i kommunekassen.

- Vi ser også med bekymring på borgmesterens salg af kommunale grunde for at lukke hullet i kommunekassen. Har vi først solgt grunden og bygget boliger har vi misset muligheden for at bruge grunden til offentlige formål. Det er muligt at det giver mening at flytte Furesøskolen, men så så vi hellere grunden indtænkt f.eks. i en kommende udbygning af Søndersøskolen, pga. det voksende elevtal. Borgmesteren har ved flere lejligheder vist at han forsøger at presse institutionerne sammen på samlet set mindre plads og så sælge grundene fra. Det ødelægger forholdene for børnene og de »små« samfund og giver alt for stereotype boligområder, siger Gustav Juul.

I dagsordenen til udvalgets møde lægges dog hensynet til børnene til grund.

- Furesøskolen vil, med deres specialpædagogiske kompetencer, kunne tilføre almenskolen en viden om hvordan der tilrettelægges en undervisning, som i højere grad tager hensyn til også denne gruppe elevers udfordringer. På sigt kunne dette være med til at mindske segregeringsgraden til eksterne skole/dagbehandlingstilbud. Dette er i ringe grad en mulighed i de nuværende bygninger, da personalebesætningen i de enkelte børnegrupper bliver for sårbar i de nuværende rammer, lyder det i dagsordensteksten.