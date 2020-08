Gustav Juul ryster på hovedet over S-RV-Ks hastigt udformede budgetudkast, som i skrivende stund ikke indeholder de nødvendige besparelser på 20 mio. kr. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Juul: Kopieret fra vores forslag

Furesø - 26. august 2020 kl. 15:35 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis

Venstres gruppeformand Gustav Juul udsendte i mandags et budgetforslag sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Han glæder sig over, at flertalsgruppen har fundet inspiration i dette forslag til deres eget budgetudkast udsendt onsdag klokken 12.

- Først og fremmest er det dejligt at se, at S, RV og K bakker op om en del af vores forslag til budget for Furesø Kommune for 2021; bl.a. om vores forslag til en bedre ældrepleje, fri-plejehjem, et godt ungemiljø, en bedre forebyggelsesindsats for udsatte familier og at omdanne dele af Farum Midtpunkt til andels- og ejerlejligheder. Det er rigtig positivt, siger Gustav Juul.

Han går så vidt som til at antyde plagiat.

- På mange af forslagene kan vi se, at de er så enige, at de har kopieret vores forslag én til én, lyder det fra Venstres gruppeformand.

Gustav Juul er til gengæld svært utilfreds med, at S-RV og K har udsendt et budgetudkast uden den nødvendige finansiering.

- Det, der til gengæld ikke er så godt, er, at de ikke har anvist, hvor pengene skal komme fra. I hvert fald så bakker de ikke op om vores forslag til en mere effektiv administration, og de holder også fast i, at forældrene skal betale mere for FFO, takststigninger på 10% på FFO1. Det er vi ikke enige i, siger Gustav Juul.

Han undrer sig over, at S-RV og K ikke bakker op om forslaget om at tilføre daginstitutionerne 4 mio. kr. årligt for at sikre en bedre normering eller for den sags skyld sætter penge af til en større udbygning af Jonstrup Skole.

- Ydermere er det underligt, at der slet ikke er fokus på grøn omstilling og miljø, herunder sikring af vores søer, for heller ikke her har S, RV og K sat så meget som en krone af. Vi vil fortsat arbejde for at få vores forslag om overløbssikring af vores søer, bedre kollektiv trafik, omstilling til el- og brintbusser og øget genbrug med i det endelige budget, lyder det fra Gustav Juul, som fortsat har et åbent sind overfor samarbejde.

- Vi går til forhandlingerne med krum hals, og jeg har klar forventning om, at vi kan få drøftet flere af vores forslag. Om det så ender med en samlet budgetaftale, må tiden vise. Vi skal være helt sikre på, at finansieringen er på plads, og at vi bevæger os i retning af mindre administration og bedre løsninger for borgerne.

