Juul: Giv lejerne mulighed for at hoppe på boligkarrusellen

Furesø - 26. maj 2021 kl. 07:15 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Nye låneformer, den lave rente og boligmarkedets himmelflugt har medvirket til, at det over de sidste 30 år har været væsentligt mere attraktivt at eje end at leje.

Nu vil Venstres gruppeformand Gustav Juul løse flere problemer med en fælles løsning.

- Forskellen på at have købt og boet i ejerbolig i Farum i 25 år og have boet til leje i en tilsvarende bolig i Farum Midtpunkt i samme periode løber nemt op i 3 millioner kroner i friværdi, altså en 3 millioner kr. større formue for familien i en ejerbolig. Og det uden at det nødvendigvis, på månedlig basis, har været markant dyrere at bo i ejerbolig. En familie der for 10-15 år siden købte en ejerbolig i Furesø, kan i mange tilfælde sidde billigere i det i dag, sammenlignet med en familie, der bor i en 130 kvadratmeter lejlighed i Farum Midtpunkt. Set over tid har det, fra et økonomisk perspektiv, været klart at foretrække at bo i ejerbolig, forklarer Gustav Juul, som ærgrer sig over, at lejerne ikke har fået andel i den værditilvækst, som hovedstadsområdet har oplevet.

Det betyder reelt, at lavindkomstgrupperne og ikke mindst de unge er stavnsbundet til en lejebolig. Det vil Gustav Juul gøre op med.

- Er man først "fanget" i en almenbolig eller en anden lejebolig i længere tid, minder det for lavindkomstgrupperne om et stavnsbånd - man kommer kun vanskeligt ind på ejerboligmarkedet. Lad os ophæve dette moderne stavnsbånd for lavindkomstgrupperne og lad os dele nogle af disse værdier med dem, der har været med til at skabe dem. Lad dem, der bor i almene boliger købe deres egen bolig med en rabat. Lad os udarbejde en model, hvor vi i 2025, har omdannet 25 procent af Farum Midtpunkt til ejerboliger og giver alle, der har boet i Farum Midtpunkt i mere end 25 år en rabat på købet i størrelsesordenen 25 procent, forklarer Gustav Juul.

Hvordan det økonomisk skal hænge sammen, har han naturligvis overvejet.

- Lad os så samtidigt, for disse boligtyper (omdannede almene boliger), lade stat eller kommune stille lånegarantier og forlængede løbetider på lånene til rådighed, således at den månedlige omkostning kan bevares uændret for disse nyslåede boligejere. Et overskud ved salget af lejlighederne til ejerlejligheder, skal anvendes til at renovere de tilbageblevne almene boliger eller til at sænke huslejen for de tilbageblevne lejere, fortæller Gustav Juul.

Han opfordrer alle partier til at medvirke i en proces, der skal finpudse modellen.

- Lad os opstille kriterier og finde en fælles løsning således, at dem, der igennem mange år har betalt til Farum Midtpunkt i form af husleje, og som har bidraget til værdiforøgelsen i samfundet ved at gå på arbejde og betale skat, får del i værditilvæksten. Dernæst skal vi have kontakt til Christiansborg for at få justeret lovgivningen, hvor det måtte være nødvendigt, lyder det fra Gustav Juul.

- Succeskriterierne skal være, at alle, der fortsat ønsker at bo i almene boliger, stadig skal have den mulighed; at det ikke må blive dyrere at bo i almene boliger; og at det skal være et frit valg, om lejerne ønsker at gå fra leje til eje, slutter Gustav Juul.