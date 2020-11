Se billedserie Juletræstænding plejer at tiltrække mange hundrede mennesker. Men ikke i år. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Juletræstænding er aflyst - men borgerne snydes ikke

Nyvalgt formand ser Værløse Bymidte som et samlingspunkt for borgerne

Furesø - 26. november 2020 kl. 07:31 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Normalt kommer julemanden blæsende hen til juletræstændingen på Værløse Bymidte i "hundeslæde" på hjul. Men ikke i år. Træet bliver tændt, men der bliver ingen forsamling af glade mennesker, der kan nyde træet lyse op i den mørke vinteraften.

"Byen snydes ikke for hverken juletræ eller en meget, meget flot dekoret bymidte," siger Søren Engberg, der udover at være indehaver af Meny-supermarkedet på Bymidten også er nyvalgt formand for bestyrelsen.

"Her i coronatiden er vi ekstra begunstiget af, at vi ligger under åben himmel. Selvfølgelig skal man have mundbind på i butikkerne, men der er mulighed for at tage sig en pause fra at bære det, når man bevæger sig imellem butikkerne," siger Søren Engberg, der som nyvalgt bestyrelsesformand vil omdefinere Værløse Bymidte til ikke længere at være et center.

"Netop julen og den måde, vi kan lave bymidten på, viser i mine øjne, at det netop ikke er et center. Vi vil gerne tale bymidten. op. Vi oplever, at muligederne på bymidten er i fremtiden at blive et samlingspunkt for borgerne. De mange spisesteder giver i mine øjne gode muligheder for, at mens den ene køber julegaver, så kan den anden tage en pause med en kop kaffe. Det viser, at Bymidten er en kæmpe gevinst for Furesø Kommune," siger Søren Engberg.

