Julemærkemarch med Værløse Motionsgang

Lokalt alternativ til, at man i år selv skal gå marchen

På grund af corona er alle store arrangementer blevet aflyst. Julemærkemarchen til støtte for julemærkehjemmene bliver dog ikke aflyst, men er gået virtuel.

Her opfordres man til at bestille sin start på nettet via www.julemaerkemarchen.dk og få den sendt hjem til sin privatadresse. Man går så selv, hvornår og hvor man vil.