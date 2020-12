Julekurve: Lions Furesø nåede målet

julehjælp Lions Furesø samlede i år ind til julekurve i MENY på Værløse Bymidte. Målet var 20 kurve, men det lykkedes at samle ind til 25 kurve. Derfor vil de nu sige tak til alle dem, der har hjulpet med at donere.

"Takket være en stor indsats fra MENY og de mange kunder, der valgte at donere varer, er vi nu i stand til at kunne gøre julen lidt hyggeligere for nogle af kommunens trængte familier," siger Lions Furesø's præsident Tommy Fejrskov i en pressemeddelelse.