Julekoncert i Farum Jazzklub

Der er bandet Jazz Five, der give rkoncert. Bandet tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer et unikt show med funky 2nd line grooves, blues, shuffle og jazz'n'roll. Denne aften er der special guest af blues- og soulsangerinde, Sahra Da Silva.

"Jazz Five blevet dannet i 1996 og har siden spillet over 1.000 koncerter lige fra British Columbia over Bornholm til Sydkorea i 2013. Hvad enten der er tale om festivaler, jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet altid overvældende spilleglæde. Bandet er en storswingende og sveddryppende festmaskine, der inviterer lytteren med til Mardi Gras i New Orleans og leverer et show i topklasse. Med to saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet blues piano og syngende trommeslager, giver Jazz Five alt de har med en indlevelse og overbevisning man sjældent ser," skriver Farum Jazzklub i en pressemeddelelse.