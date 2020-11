I Stavnsholtkirken kan der være under halvt så mange som normalt på grund af coronarestriktionerne. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Julegudstjenester kræver pladsreservation

I Farums to kirker skal der i år reserveres billetter til julegudstjenesterne på grund af de nye corona-restriktioner

Furesø - 13. november 2020 kl. 07:19 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er populært at tage i kirke i Farum juleaften, men i år bliver der plads til under halvt så mange kirkegængere som normalt på grund af de nye coronarestriktioner.

Men det bliver ikke nødvendigt at møde op i endnu bedre tid, for ligesom i for eksempel Allerød bliver det muligt på forhånd at bestille billetter til julegudstjenesterne i Farum Kirke og Stavnsholtkirken. I sognet er de i øjeblikket i gang med at udvikle et system til reservation af billetter.

Det fortæller sognepræst Jan Sievert Asmussen.

"Vi holder jul i kirken, men som reglerne er nu, er der kun plads til 160 personer i Stavnsholtkirken og til 54 i Farum Kirke. Derfor bliver vi nødt til at lave et billetsystem, så folk ikke går forgæves. Det er imod idéen med kirken, at man skal have billet, men i vores situation er det en undtagelse, da det er det bedste for folk selv," siger han.

Må kun nynne med Der er normalt plads til 400 personer i Stavnsholtkirken og til 130 i Farum Kirke. Da der i år bliver plads til langt færre, afholder de i Farum Sogn flere julegudstjenester end normalt. Der bliver derfor fem gudstjenester i hver kirke fra kl.10-16.

"Vi pakker begge kirker fra tidligt på dagen til sen eftermiddag, og vi prøver at få plads til så mange mennesker som muligt," siger Jan Sievert Asmussen.

Ligesom på restauranter skal der bæres mundbind, når der trædes ind i kirken, men ikke når der siddes på kirkebænkene. En stor forskel er dog, at der ikke må synges med på julesalmerne, da der i så fald ville være plads til langt flere.

"Juleaften bliver der ikke fællessang, for ellers kunne vi kun være halvt så mange. Man kan i nynne med i stedet, og der vil stadig være sanghæfter. Koret står på sikker afstand og synger salmerne," siger præsten.

Jul i sportshal Andre steder i landet bliver julegudstjenester rykket ud af kirken og ind i sportshaller for at kunne rumme flere, og den idé har også været oppe at vende i Farum Sogn.

"Vi har overvejet gudstjenester andre steder, og det vil i så fald være i Farum Arena. Men vi tror på, at folk går i kirke for at komme i kirken. Vi tror ikke, at tilstrækkeligt mange vil synes, det er julet at gå i en sportshal, hvor der er linjer optrukket til håndbold og basket," mener Jan Sievert Asmussen.

Hos Værløse Sogn er der endnu ikke taget beslutning om, hvordan julegudstjenester vil foregå. Men indtil videre er det besluttet at holde flere og kortere gudstjenester juleaften, som vil blive livestreamet, så der kan ses med derhjemme.

"Derudover har vi planer om to gudstjenester lillejuleaften, hvor der formentlig bliver besøg af Værløse Folkemusikanter," siger sognepræst Johannes Thure Krarup.

Julekalender Hos Farum Sogn kan de tydeligt mærke, at der til gudstjenesterne om søndagen er færre fremmødte i denne coronatid. Derimod har de i Farum haft held med at tiltrække flere følgere på de sociale medier under nedlukningen i foråret, og det nyder de stadig godt af.

For at nå bredere ud, planlægger de at lave en julekalender med små videoer, der hver dag udkommer på Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve. Det kan være et musikindslag, et digt eller et billede, der bygger op til julen.

"Da vi lukkede ned, fik kirken en ret stor tilskuerskare på de sociale medier, og dem har vi stadig kontakt med. I påsken var der for eksempel over 1000 personer, der så et indslag på 5-6 minutter helt til ende. Det giver en mulighed for at komme i kontakt med mange, og en adventkalender er en måde at vise, at vi er her. Noget af det vil være rettet mod børn, men det meste er voksen-rettet. Det er en sjov ide for os at realisere," siger Jan Sievert Asmussen.

Præsten mener, at kirke og corona i sig selv er to modsætninger, og han ser frem til mere normale tilstande.

"Covid er en belastning for hele samfundet - også for kirken og gudstjenesten. Kirken handler jo om det modsatte af corona, nemlig nærhed og kontakt på tværs. Vi ser forventningsfuldt frem mod den tid, hvor kirkerne igen kan blive fyldt uden mundbind, sprit og sikkerhedsafstand," siger han.

Jul i Farums kirker For at brede julen ud holder de i Farum Sogn aftengudstjenester den 22. og 23. december kl 19.30 i Stavnsholtkirken, hvor man kan synge med på sine yndlingsjulesalmer.

Desuden fordobles gudstjenesterne juledag, så der er gudstjeneste i Farum Kirke kl. 09.30 og 11.00 samt i Stavnsholtkirken kl 10.00 og 11.30. Her bliver der frit fremmøde - og mulighed for at synge med.