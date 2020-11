?Hjælp mig, - min kone skal snart føde, og jeg har brug for ild til at varme hende og den lille,? appellerer en mand i forestillingen 'Juleevangeliet'. Pressefoto

Juleevangeliet som børneteater i kulturhuset

De hører også om folk, der vandrer gennem ørkenen for at komme til folketælling i Betlehem. Og så skal man møde Herodes efter et besøg af de tre vise mænd og høre om fattigdom og høre om, hvor hård en tid, det var, den juleaftensdag for 2020 år siden, hvor verden ventede på et under.